De ce cade părul la menopauză. Soluții eficiente pentru regenerarea podoabei capilare

Menopauza reprezintă sfârșitul perioadei reproductive la femei și aduce schimbări serioase în organism. Modificările hormonale aduc senzații neplăcute, precum bufeuri, creștere în greutate, fluctuații de dispoziție, căderea părului.

Cauzele căderii părului

Hormoni

Nivelurile de estrogen și progesteron, hormoni esențiali pentru menținerea grosimii și sănătății firului de păr, scad dramatic în această etapă a vieții. În același timp, creșterea nivelului de testosteron poate duce la miniaturizarea foliculilor piloși.

Genetică

Alopecia androgenetică, numită și calviție, este ereditară dar poate fi influențată și de hormoni.

Îmbătrânire

Înaintarea în vârstă face ca folculii să se micșoreze, firele să devină mai subțiri și mai fragile, ceea ce duce în timp la rărirea părului.

Alimentație

Părul conține proteine, care îl mențin puternic. Astfel că după menopauză, femeile au nevoie de mai multe proteine, ceea ce înseamnă că trebuie să crească aportul acestora prin regândirea alimentației.

Stres

Stresul poate declanșa efluviu telogen, care provoacă pierderea bruscă și vizibilă a părului. Alți factori care pot declanșa această afecțiune sunt bolile tiroidei, anemia, intervențile chirurgicale, unele e medicamente, infecții, scăderea bruscă în greutate.

Care sunt soluțiile

Analize

În primul rând trebuie idenetificată cauza exactă a căderii părului. Este astfel nevoie de analize privind funcționarea tiroidei, hemograma, nivelurile de fier și vitamina D.

Schimbări ale stilului de viață

-fii atenet la stres, odihnește-te suficient, evită fumatul

-evită coafurile foarte strânse, care pot slăbi rădăcinile.

-limitează vopsitul părului și tratamentele chimice.

- evită folosirea uscătorului de păr, a plăcii sau a ondulatorului

Tratamente eficiente

Dacă pierderea părului persistă sau se agravează, mergi la medicul dermatolog sau endocrinolog.

Minoxidilul este cel mai cunoscut și utilizat tratament pentru stimularea creșterii părului. Se poate administra topic, sub formă de soluție aplicată zilnic pe scalp, dar și pe cale orală.

Medicamentul stimulează circulația la nivelul scalpului, reactivând foliculii de păr. Primele rezultate apar după câteva luni de utilizare.

Suplimente

Pot fi administrate și tratamente naturiste, care includ substanțe precum biotina (vitamina B7), zinc, folat (vitamina B9), vitamina B12.

De asemenea, există pe piață diverse tratamente special create pentru oprirea căderii părului și regenerare.

Un studu din 2014, citat de medicool.ro, a demonstrat că administrarea zilnică, timp de 6 luni, a unui complex de vitamine care conțin B-uri, zinc, extracte de plante, au provocat îndesirea cu 10% a părului.

Terapia hormonală

Terapiile cu hormoni sunt folosite mai mult pentru a combate simptomele neplăcute ale menopauzei, provocate mai ales de scăderea estrogenului. Acestea includ bufeuri, probleme de somn, schimbări de diispoziție, osteoporoza, uscăciune vaginală, infecții urinare frecvente, etc. Însă restabilirea echilibrului hormonal poate avea efecte benefice și asupra părului.

Terapia cu laser

Terapiile cu laser sunt neinvazive. Acestea includ lasere de joasă intensitate sau diode emițătoare de lumină (LED) pentru a transmite lumină roșie sau lumină infraroșie apropiată (NIR) către scalp petnru a stimula creșterea părului.

Transplant de păr

Această procedură este minim invazivă și înseamnă extragerea foliculilor dintr-o zonă a scalpului și implantarea în alta. Este însă ultima soluție, aleasă doar dacă alte tratamente nu au dat rezulate. Transplantul de păr se efectuează sub anestezie locală și poate provoca sângerări, cicatrici, infecții.