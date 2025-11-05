Descoperire revoluționară: Alimentul care te ajută să reduci efectele negative ale alcoolului

Cercetarea arată că brânza, consumată înainte de a bea alcool poate contracara daunele provocate de acesta în organism.

Cercetătorii le-au dat șoarecilor să mănânce brânză înainte de a le administra alcool și au constatat că aceștia aveau cu 50% mai puțin alcool în sânge, comparativ cu grupul care nu primise brânză.

De ce să consumi brânză

Miguel Assal, expert educativ, explică faptul că proteinele și grăsimile din brânză încetinesc absorbția alcoolului, iar probioticele activează enzimele hepatice.

Deși recomandarea rămâne că cel mai sănătos este să nu consumi alcool, această strategie poate reduce efectele adverse și mahmureala.

Este astfel important ca înainte de consumul de alcool să alegi alimente bogate în proteine și grăsimi, care să ajute la reglarea absorbției alcoolului și să ofere protecție ficatului. Totuși, consumul de alcool în exces poate avea efecte grave asupra organismului, inclusiv afectarea creierului, ficatului, inimii și sistemului imunitar, potrvit dcnews.ro.