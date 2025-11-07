Descoperire revoluționară în stomatologie. Pasta de dinți din keratină regenerează smalțul dentar

Cercetătorii au descoperit că o pastă de dinți alcătuită din părul uman ar putea oferi o modalitate ecologică și dovedită clinic de a întări și repara dinții deteriorați.

Un nou studiu dezvăluie astfel cum keratina, o proteină naturală prezentă în păr, piele și lână, are capacitatea de a restaura smalțul dentar și de a preveni cele mai timpurii etape ale cariilor.

Oamenii de știință de la King's College London spun că atunci când keratina interacționează cu mineralele din salivă, aceasta formează un strat protector ce imită structura și performanța smalțului real.

„Spre deosebire de oase și păr, smalțul nu se regenerează; odată pierdut, dispare pentru totdeauna”, spune dr. Sherif Elsharkawy, autor principal și consultant în protetică la King’s College London.

Factorii cotidieni, cum ar fi alimentele și băuturile acide, igiena dentară precară și procesul natural de îmbătrânire, pot uza acest strat protector, provocând în cele din urmă sensibilitate dentară, disconfort și chiar pierderea dinților.

Cum protejează keratina dinții

Deși pastele de dinți cu fluor sunt utilizate în prezent pentru a încetini acest proces, s-a constatat că tratamentele pe bază de keratină îl opresc definitiv. Keratina formează un strat mineral dens care protejează dintele și sigilează canalele nervoase expuse ce provoacă sensibilitate, oferind atât o ușurare structurală, cât și simptomatică.

Tratamentul ar putea fi administrat printr-o pastă de dinți pentru utilizare zilnică sau sub formă de gel aplicat profesional, similar lacului de unghii, pentru o reparare mai țintită. Echipa explorează deja căi pentru aplicare clinică și consideră că regenerarea smalțului pe bază de keratină ar putea fi pusă la dispoziția publicului în următorii doi-trei ani.

În studiul lor, publicat în Advanced Healthcare Materials, oamenii de știință au extras keratina din lână. Ei au descoperit că atunci când keratina este aplicată pe suprafața dintelui și intră în contact cu mineralele prezente în mod natural în salivă, aceasta formează o schelă cristalină, extrem de organizată, care imită structura și funcția smalțului natural.

În timp, această schelă continuă să atragă ioni de calciu și fosfat, ducând la creșterea unui strat protector, asemănător smalțului din jurul dintelui. Descoperirea marchează un pas semnificativ înainte în stomatologia regenerativă.

O alternativă sustenabilă la tratamentele convenționale

„Keratina oferă o alternativă transformatoare la tratamentele dentare actuale. Nu numai că este obținută în mod sustenabil din materiale biologice reziduale, cum ar fi părul și pielea, dar elimină și necesitatea rășinilor plastice tradiționale, utilizate în mod obișnuit în stomatologia restauratoare, care sunt toxice și mai puțin durabile. Keratina arată, de asemenea, mult mai naturală decât aceste tratamente deoarece se potrivește mai bine cu culoarea originală a dintelui”, explică Sara Gamea, cercetător doctorand la King’s College London și prima autoare a studiului.

Pe măsură ce sporesc îngrijorările cu privire la sustenabilitatea materialelor medicale și la utilizarea pe termen lung a fluorului, această descoperire poziționează keratina ca un candidat principal pentru îngrijirea dentară a viitorului. Cercetarea se aliniază, de asemenea, cu eforturile mai ample de a adopta inovații circulare, de la deșeuri la sănătate, transformând ceea ce altfel ar fi aruncat într-o resursă clinică valoroasă.

„Această tehnologie reduce decalajul dintre biologie și stomatologie, oferind un biomaterial ecologic care reflectă procesele naturale”, prercizează Sara Gamea.

„Intrăm într-o eră interesantă, în care biotehnologia ne permite nu doar să tratăm simptomele, ci și să restabilim funcția biologică folosind propriile materiale ale organismului. Cu o dezvoltare ulterioară și parteneriatele potrivite din industrie este posibil să putem în curând obține zâmbete mai frumoase și mai sănătoase, pornind de la ceva atât de simplu, precum o tunsoare”, concluzionează dr. Elsharkawy, potrivit scitechdaily.com.