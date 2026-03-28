Dieta cu orez: Calorii puține și pierdere în greutate

Scopul principal este scăderea în greutate prin controlul porțiilor, reducerea aportului caloric și adoptarea unor obiceiuri alimentare mai echilibrate.

O dietă cu tradiție

Regimul alimentar a fost dezvoltat în 1939 de medicul Walter Kempner, iar popularitatea sa a revenit în 2006, după ce dieteticianul Kitty Gurkin Rosati a promovat-o prin lucrarea „The Rice Diet Solution”.

Concepută inițial ca un program medical, dieta a fost asociată cu gestionarea unor afecțiuni, precum bolile cardiovasculare și obezitatea.

Principii de bază: mai puține grăsimi și sare

Dieta se bazează pe reducerea consumului de sodiu și grăsimi saturate. Prin limitarea sării, organismul poate elimina mai ușor excesul de apă, ceea ce contribuie la diminuarea senzației de balonare.

În același timp, dieta favorizează alimentele bogate în fibre și carbohidrați complecși, considerate surse principale de energie.

Produsele lactate sunt, în mare parte, restricționate.

1000 de calorii pe zi

Dieta cu orez este cunoscută și pentru aportul caloric redus. Planul începe, de regulă, cu un consum zilnic de circa 1.000 de calorii, urmând ca acesta să crească gradual, în funcție de nevoile individuale și nivelul de activitate fizică.

Structura regimului este împărțită în mai multe etape, menite să ajute la controlul porțiilor și adoptarea unei alimentații echilibrate pe termen lung.

Aportul zilnic:

aproximativ 1.000 de calorii

între 500 și 1.000 mg de sodiu

un conținut scăzut de grăsimi și colesterol

Pe lângă alimentație sunt recomandate și alte practici, precum ținerea unui jurnal alimentar și conștientizarea relației cu mâncarea.

Cât de eficientă este dieta

Specialiștii subliniază că orice dietă care reduce aportul caloric și include alimente naturale, precum legumele și proteinele slabe, poate contribui la pierderea în greutate.

Totuși, un aport caloric prea scăzut poate avea efecte nedorite, în funcție de metabolism și nivelul de activitate fizică, inclusiv încetinirea procesului de slăbire sau apariția stării de oboseală.

Beneficii pentru sănătate

Dieta cu orez poate ajuta la dezvoltarea unor obiceiuri alimentare mai sănătoase, în special prin creșterea consumului de fructe și legume și învățarea controlului porțiilor.

Regimul poate fi util pentru persoanele care au nevoie de alimente sărace în sodiu și grăsimi, în special în contextul unor afecțiuni cardiovasculare.

Un alt aspect important este abordarea carbohidraților. Dieta promovează consumul de carbohidrați complecși, precum orezul, ovăzul sau cartofii dulci, în contrast cu dietele care îi restricționează sever. Acești nutrienți reprezintă o sursă esențială de energie pentru organism, inclusiv pentru funcționarea optimă a creierului.

Orez alb sau brun?

Ambele variante pot fi incluse în dietă, cu condiția să nu conțină adaos de sare sau grăsimi. Inițial, dieta a fost concepută cu orez alb, însă în prezent orezul brun este adesea preferat datorită conținutului mai ridicat de fibre și nutrienți, fiind mai puțin procesat, potrivit dcmedical.ro.