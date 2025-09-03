De ce bananele protejează împotriva bolilor de inimă

Alimentele bogate în potasiu, cum ar fi legumele cu frunze verzi, bananele, somonul și broccoli, ajută organismul să elimine excesul de sodiu, despre care se știe că sporește riscul de boli cardiovasculare.

Cercetătorii au descoperit că nivelurile mai ridicate de potasiu din sânge au fost semnificativ legate de un risc redus de evenimente cardiace, spitalizări sau deces din orice cauză.

Profesorul Henning Bundgaard spune că dieta modernă, bogată în alimente procesate, a inversat raportul natural potasiu-sodiu, subliniind rolul vital al potasiului în funcția inimii.

Constatările, prezentate la Congresul Societății Europene de Cardiologie, sugerează că un aport alimentar mai mare de potasiu ar putea fi benefic pentru toată lumea, nu doar pentru cei cu afecțiuni cardiace preexistente, potrivit independent.co.uk.