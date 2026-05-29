Gestul banal care îți poate afecta vederea. De ce să NU te freci la ochi?

Specialiștii avertizează însă că acest obicei aparent inofensiv poate provoca probleme serioase de sănătate, de la infecții și iritații până la afecțiuni care afectează vederea pe termen lung.

Oftalmologii atrag atenția că mâncărimea ochilor are, de cele mai multe ori, o cauză care trebuie tratată, nu agravată prin frecare repetată.

Cea mai frecventă cauză a mâncărimii ochilor

Potrivit specialiștilor, una dintre cele mai comune cauze ale disconfortului ocular este conjunctivita alergică, o reacție inflamatorie declanșată de alergeni, precum polenul, praful sau părul de animale.

Afecțiunea poate provoca roșeață, senzație de arsură, umflături și mâncărime intensă, ceea ce determină multe persoane să își frece ochii fără să realizeze că pot agrava problema.

Medicii spun că senzația de „nisip în ochi” sau uscăciunea oculară poate fi asociată și cu sindromul de ochi uscat sau cu inflamația pleoapelor.

Pericolul frecării ochilor

Unul dintre cele mai importante riscuri asociate acestui obicei este apariția Keratoconus, o afecțiune în care corneea devine progresiv mai subțire și își modifică forma.

Boala poate duce la vedere încețoșată și deformarea imaginii, iar în cazurile severe poate necesita tratamente complexe, inclusiv transplant de cornee.

Specialiștii explică faptul că presiunea repetată exercitată asupra ochilor prin frecare poate contribui la deteriorarea structurii corneene în timp.

Medicii avertizează că frecarea agresivă a ochilor poate provoca și zgârieturi la nivelul corneei, cunoscute sub numele de abraziuni corneene.

Aceste leziuni sunt dureroase, pot afecta temporar vederea și necesită tratament pentru prevenirea infecțiilor.

În unele cazuri, pot apărea și mici hemoragii la suprafața ochiului, atunci când vasele de sânge se sparg în urma presiunii exercitate prin frecare.

De asemenea, atingerea ochilor cu mâinile nespălate crește riscul răspândirii infecțiilor oculare, inclusiv al conjunctivitei virale sau bacteriene.

Ce recomandă oftalmologii

Pentru reducerea mâncărimii și iritației, specialiștii recomandă identificarea cauzei de bază și evitarea frecării ochilor.

Printre soluțiile utilizate frecvent se numără:

lacrimile artificiale

compresele reci

evitarea alergenilor

picăturile oftalmice antihistaminice, la recomandarea medicului

Medicii avertizează și asupra folosirii excesive a picăturilor împotriva ochilor roșii, deoarece acestea pot produce efecte adverse dacă sunt utilizate frecvent.

Dacă simptomele persistă sau sunt însoțite de durere, secreții, sensibilitate la lumină ori vedere încețoșată, specialiștii recomandă consult oftalmologic.

În multe situații, tratarea cauzei care provoacă disconfortul ocular poate elimina nevoia de a freca ochii și reduce riscul apariției complicațiilor, potrivit sciencealert.com.