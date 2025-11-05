Dentistul dezvăluie: greșeala banală care îți distruge dinții chiar dacă te speli zilnic!

Crezi că te speli corect pe dinți? Medicii spun că aproape toți greșim

Periuța, pasta de dinți și clătitul cu apă – o rutină aparent banală, dar care, potrivit specialiștilor, este adesea făcută greșit, potrivit BBC. Dr. Praveen Sharma, specialist în stomatologie la Universitatea din Birmingham, avertizează că jumătate dintre adulții britanici se confruntă la un moment dat cu boli gingivale, primul semn fiind sângerarea gingiilor.

„Dacă gingiile sângerează sau sunt inflamate, este un semn clar că nu te speli corect pe dinți”, explică medicul.

Împreună cu frații Dr. Xand și Dr. Chris van Tulleken, gazdele podcastului BBC What’s Up Docs, Sharma a explicat cele mai frecvente greșeli pe care le facem zilnic – și cum putem avea un zâmbet mai sănătos.

1. Mai bine o spălare corectă decât două grăbite

Toată lumea știe regula „de aur” – spală-te de două ori pe zi. Dar, potrivit medicilor, calitatea contează mai mult decât cantitatea.

„Ideal ar fi de două ori, dar dacă o faci doar o dată, asigură-te că o faci bine”, spune dr. Sharma. Momentul ideal? Seara, înainte de culcare, urmat de folosirea aței dentare sau a periilor interdentare – de preferat cele din cauciuc, mai confortabile și mai ușor de folosit.

Pentru o curățare eficientă, fiecare dinte trebuie periat pe toate cele trei suprafețe: exterioară, interioară și cea de masticație, folosind mișcări circulare mici, fără presiune excesivă.

Dr. Xand adaugă un sfat practic: „Fii atent la senzația periuței pe dinți. Spală-te conștient, nu în timp ce derulezi pe telefon.”

2. Spală-te înainte de micul dejun, nu după

Mulți se grăbesc să-și perieze dinții imediat după ce mănâncă, dar această practică poate dăuna smalțului.

„Ideal este să te speli înainte de micul dejun”, recomandă dr. Sharma. „Dacă o faci după ce ai consumat alimente acide – cum ar fi sucul de portocale sau cafeaua – riști să îți erodezi smalțul.”

Dacă totuși preferi periajul după masă, așteaptă cel puțin 30 de minute. Până atunci, poți clăti gura cu apă pentru a reduce aciditatea.

3. Nu clăti după ce te speli

Deși pare firesc să clătești gura după periaj, stomatologii spun că este una dintre cele mai mari greșeli.

„Scuipă pasta, dar nu clăti”, sfătuiește dr. Sharma. Clătitul spală stratul de fluorură care continuă să protejeze dinții și reduce eficiența pastei.

Așadar, după periaj, lasă un strat subțire de pastă pe dinți – acesta oferă protecție suplimentară împotriva cariilor.

4. Pasta de dinți scumpă nu este neapărat mai bună

Piața este plină de paste de dinți „miraculoase” – cu efect de albire, cărbune activ sau întărire a smalțului. Însă medicii spun că nu prețul contează, ci conținutul de fluor.

„Atât timp cât pasta conține fluor, brandul sau prețul nu fac diferența”, explică dr. Sharma. El recunoaște că alege de obicei ce e mai ieftin sau la ofertă.

Fluorul este ingredientul-cheie care protejează smalțul și previne cariile – și este tot ce ai nevoie pentru un zâmbet sănătos.