Când somnul liniștit devine periculos: Legătura dintre melatonină și o problemă gravă de sănătate

O cercetare pe scară largă avertizează asupra faptului că utilizarea prelungită a suplimentului de somn melatonină ar putea fi legată de spitalizare din cauza insuficienței cardiace sau chiar deces.

Oamenii de știință au analizat dosarele medicale a peste 130.000 de adulți care suferă de insomnie, comparând persoanele care au luat melatonină timp de cel puțin un an cu cele care nu au luat.

Melatonina provoacă insuficiență cardiacă

Studiul a constatat că pacienții care au luat melatonină timp de 12 luni sau mai mult au avut o probabilitate cu aproximativ 90% mai mare de insuficiență cardiacă pe o perioadă de cinci ani.

În plus, utilizatorii de melatonină au avut o probabilitate de 3,5 ori mai mare de a fi spitalizați din cauza insuficienței cardiace, comparativ cu persoanele care nu au luat suplimentul.

Experții recomandă ca suplimentele de melatonină fără prescripție medicală să nu fie administrate și să nu fie luate pe termen lung fără o indicație medicală adecvată, în pofida faptului că este considerată sigură, notează independent.uk.

