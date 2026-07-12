Manualul secret al CIA: 5 exerciții mentale pentru creșterea performanței umane

Manualul a fost elaborat în 1977 de Monroe Institute of Applied Sciences, în cadrul unui program cunoscut sub numele de Gateway. Acesta include exerciții de meditație, concentrare și vizualizare. Documentul a devenit public după declasificarea unor materiale de către CIA, în 2003.

Potrivit instrucțiunilor din manual, unul dintre exerciții ar fi permis utilizatorilor să își încarce organismul cu energie și să obțină o forță fizică mai mare înaintea unor activități solicitante. Nu există însă dovezi științifice care să confirme că aceste tehnici produc efectele descrise.

Exercițiul în 5 pași

Exercițiul era recomandat înaintea unei acțiuni fizice dificile, precum ridicarea unui obiect greu.

Conform manualului, participanții trebuiau să urmeze câțiva pași simpli:

să închidă ochii pentru câteva momente;

să inspire profund;

să își imagineze acțiunea fizică pe care urmau să o execute;

să vizualizeze o „energie roșie puternică” care le-ar umple corpul;

să deschidă ochii la expirare și să execute imediat mișcarea imaginată.

Documentul susține că această tehnică ar putea duce la o forță mai mare, o viteză sporită și o coordonare îmbunătățită a corpului.

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Programul Gateway și experimentele din perioada Războiului Rece

Manualul face parte dintr-o serie de cercetări desfășurate în perioada 1972-1995, care urmăreau explorarea stărilor modificate de conștiință și a potențialului mental uman.

Programul Gateway utiliza tehnologia audio Hemi-Sync, dezvoltată de fondatorul institutului, Robert Monroe. Aceasta se baza pe folosirea unor frecvențe sonore menite să inducă o stare de relaxare profundă și concentrare.

Documentele analizate de armata americană includeau exerciții pentru reducerea senzației de durere, îmbunătățirea concentrării, controlul emoțiilor și atingerea unor stări de conștiință extinsă.

Legătura cu „spionii psihici” ai CIA

O parte controversată a acestor cercetări a fost legată de Proiectul Stargate, un program american care a investigat fenomenul numit „vizualizare la distanță” – ideea că anumite persoane ar putea obține informații despre locuri sau evenimente aflate la mari distanțe doar prin concentrare mentală.

Unii participanți au susținut că au putut identifica obiecte, persoane sau locații inaccesibile prin metode obișnuite. Printre afirmațiile făcute în cadrul acestor experimente s-au numărat localizarea unor obiective militare și obținerea unor informații despre evenimente aflate la mii de kilometri distanță.

Rezultatele acestor programe au rămas controversate, iar capacitățile pretinse nu sunt acceptate de comunitatea științifică.

Ce conține manualul declasificat

Documentul include și alte exerciții despre care autorii afirmă că pot ajuta la reglarea stării emoționale, inducerea somnului la comandă sau accelerarea proceselor de vindecare prin vizualizare mentală.

Deși manualul a atras atenția publicului după declasificare, specialiștii subliniază că afirmațiile privind creșterea forței fizice, percepția la distanță sau vindecarea prin simpla vizualizare nu au fost demonstrate prin metode științifice riguroase, notează a1.ro.