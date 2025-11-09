Descoperă mierea albastră: Culoare inedită și proprietăți nutritive excepționale

Produsul conține aproximativ 98% miere naturală, iar spirulina aduce culoarea albastră vibrantă și nutrienți valoroși pentru sănătate, după cum precizează creatorul acestui produs, cercetătorul grec George Lignos.

Mierea de culoare deschisă, cum ar fi cea de portocal, este potrivită pentru a scoate în evidență pigmentul spirulinei fără a-i modifica gustul sau textura.

Ce este spirulina

Spirulina, folosită din secolul al XIII-lea în scopuri terapeutice, este cunoscută pentru concentrația ridicată de proteine, aminoacizi esențiali, vitamine și antioxidanți. Este considerată un superaliment valoros pentru îmbunătățirea energiei, sănătății inimii, sistemului imunitar și funcțiilor cognitive, fiind și un supliment alimentar folosit de astronauți.

Produsele pe bază de miere cu spirulină sunt apreciate pentru valoarea lor nutrițională excepțională și au început să câștige popularitate internațională, inclusiv pe piața din Statele Unite, sub diferite mărci comerciale.

Procesul de producție presupune extractia pigmentului albastru de spirulină și amestecarea sa controlată în mierea naturală, păstrând astfel caracteristicile autentice ale mierii, potrivit a1.ro.

Mierea albastră este o inovație în domeniul produselor apicole, combinând beneficiile nutritive ale ambelor ingrediente.​