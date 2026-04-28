Momentul din viață în care creșterea în greutate devine periculoasă

Cercetarea indică faptul că dezvoltarea obezității la începutul vârstei adulte este asociată cu un risc semnificativ mai mare de mortalitate comparativ cu îngrășarea la vârste mai înaintate.

Momentul apariției obezității influențează speranța de viață

Potrivit datelor analizate, persoanele care au devenit obeze între 17 și 29 de ani au prezentat un risc cu aproximativ 70% mai mare de deces din orice cauză în perioada de urmărire, față de cele care nu au dezvoltat obezitate înaintea vârstei de 60 de ani.

Studiul, realizat de cercetători de la Universitatea Lund din Suedia, a urmărit evoluția greutății în timp, pe baza unui eșantion de peste 600.000 de persoane, fiecare cu cel puțin trei măsurători ale indicelui de masă corporală între adolescență și vârsta adultă târzie.

Riscurile obezității asupra sănătății

Autorii subliniază că rezultatele nu stabilesc o relație directă de cauzalitate, însă confirmă legătura bine documentată dintre obezitate și afecțiuni precum bolile cardiovasculare, diabetul de tip 2 și anumite forme de cancer.

„Cea mai consistentă constatare este că apariția obezității la o vârstă mai tânără este asociată cu un risc mai mare de deces prematur”, a explicat epidemiologul Tanja Stocks, implicată în studiu.

Cercetătorii consideră că una dintre explicații ar putea fi durata mai mare de expunere a organismului la efectele negative ale excesului de greutate, inclusiv inflamația cronică și rezistența la insulină.

Analiza a mai evidențiat diferențe între sexe și între tipurile de afecțiuni asociate. Bolile cardiovasculare au reprezentat principala cauză de mortalitate corelată cu obezitatea, în timp ce anumite tipuri de cancer nu au arătat aceeași legătură în toate cazurile.

În concluzie, autorii studiului atrag atenția că măsurile de prevenire a obezității ar trebui să înceapă cât mai devreme în viață deoarece impactul său asupra sănătății pe termen lung pare să fie influențat decisiv de vârstă și durata expunerii, potrivit sciencealert.com.