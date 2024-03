Niacinamida, apogeul ingredientelor anti-aging și o necesitate în ritualul de frumusețe

Numită, anul trecut, de revista Vogue, „apogeul ingredientelor anti-aging“, niacinamida este, de departe, ingredientul cu cea mai rapidă creștere în industria cosmetică. Potrivit Longevity MAGAZINE, deși studiile despre eficacitatea niacinamidei în compoziția cosmeticelor nu au lipsit în ultimul deceniu, cererea consumatorilor pentru această substanță plurifuncțională s-a mărit semnificativ în ultimii doi ani, când și utilizarea ei în industria frumuseții a crescut cu peste 220%.

De ce înregistrează niacinamida un succes fulminant și de ce suntem sfătuiți de specialiști să introducem niacinamida în ritualurile zilnice de frumusețe, indiferent de vârstă? Din cel puțin 11 motive oferite de echipa de specialiști a brandului iT Cosmetics, care se mândrește cu o divizie de cercetare și inovare formată din chirurgi plasticieni de renume.

11 motive pentru includerea niacinamidei în rutina de beauty

TEN CU ASPECT STRĂLUCITOR

Niacinamida este o legendă absolută printre ingredientele care conferă atât de râvnita luminozitate radiantă a tenului. Beneficiile sale în această privință sunt în mare parte rezultatul tuturor proprietăților de îmbunătățire a tenului combinate. De exemplu, un studiu dermatologic publicat de prof. dr. Donald Bissett în revista Societății Americane de Chirurgie Dermatologică a observat capacitatea niacinamidei de a menține pielea hidratată, de a reduce roșeața, de a estompa notabil petele pigmentare și de a proteja pielea de factorii de stres din mediu. Prin stimularea sintezei colagenului, niacinamida reînvie tonusul și elasticitatea pielii, îi îmbunătățește textura și conferă tenului luminozitate.

EXCELENTĂ PENTRU ORICE TEN

Ten matur, uscat, gras sau combinat? Niacinamida îmbrățișează orice tip de piele, inclusiv pielea sensibilă. Este foarte bine tolerată și adesea recomandată ca cea mai bună opțiune pentru persoanele cu piele sensibilă sau pentru oricine caută o formulă blândă, dar eficientă pentru hrănirea pielii.

PIELE FERMĂ ȘI SĂNĂTOASĂ

Keratina, o proteină structurală, este crucială pentru menținerea aspectului impecabil, a fermității și sănătății pielii. S-a demonstrat că utilizarea niacinamidei susține producția de keratină în piele, rezultatul fiind un aspect mai ferm și mai tânăr.

TEN CLAR ȘI UNIFORM

Adăugată în regimul zilnic de îngrijire, niacinamida poate ajuta la îmbunătățirea clarității pielii, fiind un must-have pentru orice persoană cu ten gras sau predispusă la hiperpigmentare. Ajutând la echilibrarea producției de sebum și a răspunsurilor inflamatorii, niacinamida poate contribui la menținerea unui ten mai clar, mai fin și mai uniform.

RIDURI ȘI LINII FINE DIMINUATE

Beneficiile multifuncționale ale niacinamidei fac din acest compus o alegere ușoară pentru orice rutină de îngrijire anti-îmbătrânire. Cu proprietățile sale puternice de hidratare, niacinamida promovează un aspect mai tânăr al pielii și poate, de asemenea, să reducă liniile fine și ridurile. Un alt efect produs de niacinamidă în organism este faptul că stimulează sinteza colagenului din piele, pentru a-i reda acesteia tonusul și elasticitatea. Astfel, utilizatorii produselor de calitate care conțin niacinamidă vor constata în timp relativ scurt reducerea liniilor fine și diminuarea ridurilor de pe față sau din jurul ochilor.

PORI REDUȘI ÎN DIMENSIUNE

Menținând pielea bine hidratată, sănătoasă și echilibrată, formulele pe bază de niacinamidă au un efect de normalizare care poate ajuta la netezirea vizibilă a tenului și la reducerea porilor mari. Pielea dobândește astfel un aspect mai neted, natural și tonifiat.

PETE PIGMENTARE CORECTATE

Niacinamida are capacitatea de a menține tenul luminoas, mai ales atunci când este asociată cu alte ingrediente care stimulează strălucirea, cum ar fi acidul hialuronic. În plus, cercetările au descoperit că niacinamida poate ajuta la prevenirea și corectarea decolorării, a hiperpigmentării provocate de soare – cum ar fi pistruii sau petele maronii, a pigmentării legate de vârstă și a altor semne de îmbătrânire a pielii. În articolul intitulat „Dozele farmacologice de nicotinamidă în tratamentul afecțiunilor inflamatorii ale pielii“, publicat în urma revizuirii unei serii de studii asupra niacinamidei, profesorul american Neil Miren arăta că aplicarea topică s-a demonstrat a fi eficientă în reducerea semnificativă a petelor pigmentare.

BARIERĂ LIPIDICĂ ÎNTĂRITĂ

Bariera lipidică naturală a pielii – mai exact, bariera de umiditate – poate slăbi odată cu vârsta. Niacinamida contribuie la diminuarea pierderilor de apă prin epidermă și la stabilizarea funcției de barieră cutanată, care este esențială pentru protejarea pielii de factorii de stres externi. Așadar, niacinamida face „minuni“ și pentru pielea uscată, menținând tenul hidratat la un nivel optim.

PROTECȚIE ANTI-STRES OXIDATIV

Pielea se luptă zilnic cu poluanții de mediu care pot duce la semne premature de îmbătrânire, inclusiv linii fine, riduri, pete întunecate și piele lăsată. Niacinamida acționează ca un antioxidant puternic, ajutând la protejarea împotriva efectelor dăunătoare ale stresului oxidativ asupra pielii.

PRODUCȚIE DE SEBUM REGLATĂ

Hidratarea nu este doar pentru pielea uscată! Niacinamida are rezultate la fel de bune pentru tenul gras sau mixt. Acest ingredient are efecte antiinflamatorii, ajută la creșterea umidității și contribuie la normalizarea funcțiilor pielii, ceea ce poate împiedica supracompensarea pielii grase prin producerea de prea mult sebum. Chiar și pielea grasă și predispusă la pete are nevoie de hidratare susținută, iar niacinamida este alegerea perfectă pentru orice tip de piele.

SEMNE POST-ACNEICE ESTOMPATE

Niacinamida este benefică pentru tratarea roșeții pielii, iar produsele ce conțin această substanță activă reușesc să combată problemele generate de afecțiuni cutanate, precum acneea vulgară sau acneea rozacee. Niacinamica este utilă și pentru a trata probleme de acnee severă, în special în cazul formelor inflamatorii grave manifestate prin papule sau pustule albe sau roșietice.

CE ESTE NIACINAMIDA

Nu este un ingredient complicat – este pur și simplu o formă de vitamina B3, o vitamină esențială solubilă în apă, care susține sănătatea pielii și despre care se știe că vindecă și calmează.

Deși denumirile pot suna asemănător, există de fapt trei tipuri diferite de vitamina B3: niacinamidă (nicotinamidă), niacină (acid nicotinic) și nicotinamidă ribozidă. Însă nu trebuie să ne facem prea multe griji pentru celelalte două – niacinamida este cea pe care dorim să o căutăm în produsele de îngrijire a pielii: este creată de corpul nostru atunci când ingerăm cantități mari de niacină, o substanță naturală care se găsește în pește, brânză, legume și diverse cereale. Cantitatea de niacină de care are nevoie corpul nostru depinde în mare măsură de vârstă, sex și alți factori ai stilului de viață.

Niacinamida este atât de versatilă încât se adăugă în mod regulat într-o gamă largă de produse cosmetice – seruri, creme pentru față sau pentru ochi, produse pentru corp și produse de make-up – destinate femeilor de toate vârstele și tuturor tipurilor de ten.

Timpul necesar pentru ca efectele niacinamidei să se facă remarcate este cuprins, în general, între patru și 12 săptămâni, dar depinde de formula produselor folosite și de consecvența cu care se aplică. Specialiștii spun că este bine ca utilizarea ei să fie zilnică, preferabil de două ori pe zi, dar nu mai mult. Aplicări mai dese de atât sau în cantități exagerate pot irita pielea, ceea ce duce la sensibilitate și roșeață.