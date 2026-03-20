Oboseala persistentă: Când devine o problemă medicală

Statisticile arată că aproape 40% se declară obosiți în majoritatea zilelor săptămânii. Specialiștii spun însă că, dincolo de lipsa somnului, oboseala persistentă poate avea cauze mai profunde.

Oboseala, semnal al unor probleme de sănătate

Deși stilul de viață joacă un rol important, oboseala cronică poate fi și simptomul unor afecțiuni care necesită evaluare medicală.

Anemie

Printre cele mai frecvente cauze sunt anemia, caracterizată printr-un nivel scăzut de globule roșii, ceea ce duce la o oxigenare deficitară a organismului. Persoanele afectate pot resimți slăbiciune, amețeală și dificultăți de respirație chiar și în urma unor eforturi minime.

Dezechilibre hormonale

Dezechilibrele hormonale, în special cele legate de hipotiroidism sau hipertiroidism, pot influența metabolismul și nivelul de energie. Aceste afecțiuni se manifestă prin simptome variate, de la creștere sau scădere în greutate până la dificultăți de concentrare.

Diabet

O altă cauză frecventă este diabet de tip 2, când organismul nu mai utilizează eficient glucoza. Oboseala poate fi unul dintre primele semne, alături de sete excesivă și urinări frecvente.

Depresie

Oboseala nu este doar o problemă fizică. Depresia afectează energia, somnul și capacitatea de concentrare. În lipsa tratamentului, simptomele pot persista pe termen lung și pot influența semnificativ calitatea vieții.

Tulburări de somn

Printre cauzele mai puțin evidente se numără apneea în somn, o afecțiune în care respirația este întreruptă repetat în timpul nopții, afectând calitatea odihnei.

Epuizare

De asemenea, sindromul de oboseală cronică poate provoca o epuizare severă, fără o cauză clară, chiar și după eforturi minime.

Deficiențe nutriționale

Deficiențele nutriționale, în special lipsa vitaminei B12, pot contribui la apariția oboselii, afectând funcționarea sistemului nervos și producția de energie.

Stilul de viață

Pe lângă problemele medicale, oboseala poate fi influențată de obiceiuri zilnice. Deshidratarea, consumul excesiv de cofeină sau alimentația dezechilibrată pot reduce nivelul de energie.

De asemenea, lipsa activității fizice și stresul constant contribuie la apariția unei stări generale de epuizare.

În cazul femeilor, perioadele de tranziție hormonală, precum menopauza, pot afecta calitatea somnului și, implicit, nivelul de energie.

Când este necesar consultul medical

Specialiștii recomandă ca oboseala persistentă care nu se ameliorează după odihnă sau schimbări de stil de viață, să fie investigată. Analizele de sânge și evaluările medicale pot identifica cauze tratabile.

Ce poți face pentru a combate oboseala

În multe cazuri, schimbările simple pot face diferența. Medicii recomandă pauze regulate în timpul zilei, alternarea activităților sedentare cu mișcare, precum și menținerea unei rutine de somn.

Activitatea fizică regulată, chiar și moderată, contribuie la creșterea nivelului de energie. În același timp, activitățile recreative și reducerea stresului pot avea un impact semnificativ asupra stării generale, potrivit logevitymagazine.ro.