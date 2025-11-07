Oboseala de toamnă: Sfaturi utile pentru a-ți recăpăta buna dispoziție

Printre cele mai frecvente cauze se numără reducerea expunerii la lumina soarelui, schimbările în programul de activitate fizică și alimentația dezechilibrată.

Cauzele oboselii de toamnă

Mai puțină lumină solară

Din cauza scurtării zilelor și reducerii luminii solare, organismul produce mai puțină serotonină, hormonul fericirii, și mai multă melatonină, responsabilă cu somnul și relaxarea, ceea ce poate genera o senzație de oboseală și apatie.

Reducerea activității fizice

În această perioadă, mulți oameni reduc activitatea fizică din cauza frigului și umezelii, astfel că arderile organismului încetinesc.

Carbohidrați

În sezonul rece, oamenii consumă ma multe alimente bogate în grăsimi și zaharuri, ceea ce duce la somnolență și crerștere în greutate.

Tulburări de somn

Tulburările de somn sunt un alt factor important, afectând regenerarea organismului și capacitatea de concentrare.

Lipsa nutrienților

Stresul, dezechilibrele hormonale și lipsa nutrienților esențiali, precum vitamina D, fierul sau vitaminele din complexul B pot contribui, de asemenea, la instalarea oboselii.

Depresie

Un efect specific sezonului rece este tulburarea afectivă sezonieră, o formă de depresie care apare în schimbarea anotimpurilor, manifestată prin iritabilitate, apetit crescut pentru carbohidrați și senzație de greutate în corp.

Cum să previi stările de oboseală

Specialiștii recomandă expunerea regulată la lumină naturală, menținerea unui program constant de exerciții fizice, alimentație echilibrată bogată în proteine și vitamine, precum și un somn adecvat. În cazuri persistente, este indicat consultul medical pentru excluderea unor afecțiuni cronice, potrivit medicool.ro.