Oprah Winfrey, dezvăluiri despre lupta cu kilogramele în plus: Cum arată fosta prezentatoare TV la 70 de ani?

Vedeta a reușit, după mulți ani de critici și ironii, să își reducă greutatea corporală prin sistemul Weight Watchers, în 2015. Astăzi, la 70 de ani, suplimentul GLP-1 și drumețiile lungi o țin în formă.

Pe parcursul a 25 de sezoane ale emisunii The Oprah Winfrey Show, vedeta a suportat ironii constante, notează catine.ro.

„A fost un sport public să se facă glume pe seama mea timp de 25 de ani. Am fost învinovățită și umilită, iar eu însămi m-am învinovățit și m-am umilit.”, a mărturisit aceasta.

În 2015, ea a sprijnit Weight Watchers, cumpărând 10% din companie. Oprah a slăbit 12 kg prin dieta bazată pe puncte. Un deceniu mai târziu s-a reras din firmă, declarând că apelează la un alt sistem de control al greutății.

Schimbare de paradigmă: obezitatea cauzează excesul

„Credeam că totul ține de disciplină și voință. Dar am încetat să mă mai învinovățesc. Am evitat cuvântul «obezitate». Îmi sugera ideea de «scăpare de sub control». Dar am ajuns să înțeleg că mâncatul excesiv nu provoacă obezitatea. Obezitatea provoacă mâncatul excesiv. Iar acesta este cel mai uluitor și eliberator lucru pe care l-am trăit ca adult.”, a explicat Oprah.

Operația la genunchi: renașterea prin mișcare

În 2021, aceasta a suferit o intervenție chirurgicală și a început să facă drumeții lungi.

„După operația la genunchi am început să fac drumeții și să-mi stabilesc noi obiective de distanță în fiecare săptămână. În cele din urmă, ajunsesem să merg pe jos între 4 și 8 km în fiecare zi. M-am simțit mai puternică, mai în formă și mai plină de viață decât mă simțisem de ani de zile”, povestește vedeta.

Recent, Oprah a declarat că folosește suplimentele GLP-1.

