Pericolul ascuns al unui trend alimentar. Avertismentul medicilor despre dietele fără gluten

Specialiștii avertizează că, pentru persoanele fără boală celiacă sau intoleranță, renunțarea nejustificată la gluten poate duce la deficite nutriționale deoarece alimentele pe bază de cereale cu gluten aduc aport important de fibre, vitamine și minerale.

Ce este boala celiacă

Boala celiacă este o afecțiune autoimună în care glutenul provoacă reacții inflamatorii grave și deteriorarea mucoasei intestinale. Pentru pacienții diagnosticați cu boală celiacă, dieta fără gluten este singurul tratament eficient pe termen lung, indispensabil pentru vindecarea și menținerea sănătății intestinului.

Eliminarea glutenului trebuie făcută strict și pe viață pentru acești pacienți, deoarece chiar și expuneri mici pot produce leziuni intestinale.

Riscurile pentru sănătate ale alimentației fără gluten

În schimb, pentru cei care elimină glutenul fără simptome specifice sau recomandare medicală, acest gest poate să nu aducă beneficii și poate duce la o dietă dezechilibrată, cu pierderea unor alimente hrănitoare importante.

Nutriționiștii atrag atenția că promovarea glutenului ca fiind nociv pe internet nu este susținută științific pentru populația generală iar moda eliminării glutenului ar trebui să fie abordată cu precauție.

Totodată, în cazul simptomelor digestive, precum balonare, dureri sau tulburări de tranzit, eliminarea glutenului pentru o perioadă scurtă poate ajuta, dar sfatul medical este necesar pentru un diagnostic corect și un plan alimentar adecvat.

Prin urmare, glutenul trebuie eliminat doar dacă există o indicație medicală clară (boală celiacă, intoleranță diagnosticată).

Eliminarea fără motiv riscă să ducă la carențe nutriționale și poate chiar să agraveze unele simptome în lipsa unui control specializat.

În România există aproape 1 milion de persoane cu diverse forme de intoleranță la gluten sau boală celiacă, pentru care oferta de produse fără gluten devine tot mai variată și accesibilă, însă consumul lor trebuie adaptat strict la nevoile de sănătat, potrivit observatornews.ro..