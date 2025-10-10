Pericolele ascunse ale băilor fierbinți: Piele uscată și riscuri de infecții

Pielea, cel mai mare organ al corpului, are mai multe roluri importante: protejează împotriva radiațiilor ultraviolete, bacteriilor și altor factori externi, reglează temperatura corpului și permite simțirea senzațiilor tactile. Însă expunerea frecventă la apă fierbinte accelerează pierderea apei de pe suprafața pielii și modifică pH-ul natural, ceea ce poate favoriza proliferarea unor bacterii agresive și apariția infecțiilor.

Mai mult, căldura duce la eliberarea de molecule inflamatorii și substanțe ce pot declanșa reacții alergice, iar sensibilitatea terminațiilor nervoase din piele crește, provocând mâncărimi și senzații neplăcute. Pentru unele persoane, apa fierbinte poate declanșa urticarie cronică, cu erupții roșii și mâncărimi.

Persoanele cu piele sensibilă sunt sfătuite asfel să evite dușurile foarte fierbinț, deoarece pot agrava afecțiuni precum urticaria, dermatita, eczema, rozaceea, psoriazisul sau acneea.

Pentru a proteja pielea după o baie fierbinte se recomandă aplicarea unor creme hidratante care conțin emolienți (reduc pierderea de apă), umectanți ( mențin hidratarea) și ocluzivi (formează o barieră protectoare pe piele). Totuși, folosirea frecventă a apei fierbinți poate face dificilă menținerea hidratării optime a pielii.

Dacă după baie apar mâncărimi ale pielii,â se recomandă dușuri mai scurte și călduțe, să se evite reutilizarea bureților sau cârpelor, să se tamponeze pielea delicat și să se aplice creme hidratante hipoalergenice pe pielea ușor umedă, potrivit a1.ro.

În cazurile în care mâncărimea persistă,este indicată consultarea unui dermatolog pentru un diagnostic și tratament adecvat.