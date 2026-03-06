Principalul hormon al stresului îți afectează corpul fără să-ți dai seama

Totuși, principalul semn al cortizolului ridicat nu are legătură cu cât de stresat ești.

Semn că ai cortizolului crescut

Experții atrag atenția că acumularea inexplicabilă de grăsime în zona abdomenului este cel mai clar semn că ai cortizolul crescut. Acest semn determină depozitarea grăsimii viscerale pentru a proteja organele interne – ficatul, rinichii și intestinele – ca răspuns la stresul perceput de organism.

Această creștere în greutate poate apărea fără modificări de dietă ori activitate fizică.

De asemenea, cortizolul ridicat poate reduce și sensibilitatea la insulină, favorizând acumularea kilogramelor.

Cauze ale cortizolului crescut

Deși stresul prelungit este principala cauză a creșterii nivelului de corizol în organism, acesta poate fi influențat și de:

boli fizice sau febră

lipsa somnului

inflamații sau sarcină

factori emoționali sau stil de viață (dieta, alcool, cafeină)

anumite medicamente sau suplimente

Cum se măsoară cortizolul

Cortizolul poate fi evaluat prin analize de sânge, salivă sau urină, cu măsurători repetate pe parcursul zilei, deoarece nivelul său urmează ritmul circadian, cel mai ridicat dimineața și scade treptat spre seară. Valorile serice matinale normale se situează între 5 și 25 µg/dL. În caz de suspiciune de dezechilibru hormonal, medicii pot recomanda investigații suplimentare pentru a evalua axa hipotalamo-hipofizo-suprarenală.

Cum scazi nivelul de cortizol

Reducerea cortizolului implică gestionarea stresului și echilibrarea stilului de viață:

Somn suficient și regulat – 7–9 ore, culcat și trezit la aceleași ore, evitarea cafelei și ecranelor seara.

Activitate fizică moderată – mers rapid, yoga, pilates, antrenamente de forță moderate (exercițiile foarte intense pot crește cortizolul).

Reducerea stresului psihologic – meditație, respirație profundă, plimbări în natură, pauze reale în timpul zilei.

Alimentație care stabilizează glicemia – mese regulate, proteine suficiente, carbohidrați complecși, reducerea zahărului rafinat.

Limitarea stimulentelor – cofeină, alcool, energizante.

Nutrienți – magneziu, omega-3, vitamina C, plante adaptogene, precum ashwagandha sau rhodiola (doar la recomandarea medicului).

Tratarea cauzei medicale – inflamații, infecții, tulburări hormonale sau medicamente (de exemplu corticosteroizi) necesită evaluare medicală.

Medicii recomandă testarea cortizolului atunci când apar semne, precum creștera rapidă a grăsimii abdominale, oboseală extremă, hipertensiune ori tulburări de somn, potrivit longevitymagazine.ro.