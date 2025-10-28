„Regimul cu 30 de grame”, noua modă în slăbit. Ce spune Mihaela Bilic despre dieta britanică

Creată de o nutriționistă britanică specializată în menopauză, această metodă nu restricționează consumul anumitor alimente dar evită combinațiile complicate, bazându-se pe trei reguli ușor de reținut și aplicat: 30 de tipuri diferite de vegetale pe săptămână, 30 de grame de fibre zilnic și 30 de grame de proteine la fiecare masă.

Mihaelei Bilic spune că acest plan dietetic oferă obiective realiste, ușor de adaptat gusturilor și stilului de viață social și familial, evitând interdicțiile alimentare stricte.

Regula nr. 1: 30 de vegetale diferite pe săptămână

Este vorba nu doar despre legume și fructe, ci și despre cereale, leguminoase, nuci, oleaginoase, plante aromatice și condimente. Diversitatea este esențială pentru aportul complet de vitamine, minerale și fitonutrienți. Nutriționistul recomandă consumul legumelor și fructelor de culori variate, precum morcovi galbeni și violeți, ardei de mai multe culori sau linte portocalie, dar și folosirea ierburilor aromatice, precum scorțișoară sau curcumă. Chiar și ceaiul, cafeaua, ciocolata neagră, uleiul de măsline, migdalele și pâinea sunt considerate surse de vegetale.

Regula nr. 2: 30 de grame de fibre zilnic

Fibrele contribuie la senzația de sațietate și susțin sănătatea microbiotei intestinale, având efect prebiotic. Se recomandă consumul alimentelor integrale, fructelor și legumelor cu tot cu coajă și leguminoaselor de 2-3 ori pe săptămână. De asemenea, răcirea făinoaselor, precum cartofii sau pastele, crește conținutul de fibre solubile care ajută la reglarea apetitului.

Regula nr. 3: 30 de grame de proteine la fiecare masă

Proteinele susțin sațietatea, contribuie la creșterea masei musculare și nu se transformă în depozit de grăsimi. Sursele recomandate includ carne, pește, ouă, brânză proaspătă, nuci, avocado, dar și leguminoase precum soia, fasole, mazăre, linte și quinoa, care pot fi combinate cu cereale pentru un aport complet de aminoacizi esențiali.

Mihaela Bilic atrage atenția, pe Facebook, asupra faptului că porțiile trebuie reduse, iar consumul de zahăr și gustările dintre mese trebui eliminate, fără a număra strict caloriile.