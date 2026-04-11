Reguli simple pentru a savura cozonacul de Paște fără să-ți afecteze silueta

Potrivit medicului specialist în diabetologie, dr. Ancuța Leonte, o singură felie poate aveea cîntre 300 și 500 kcal, în funcție de rețetă și dimensiune.

„Greutatea și implicit numărul de calorii al unei felii poate varia semnificativ, în funcție de ingredientele utilizate și densitatea cozonacului”, explică specialista.

Ce fel de coozonac să consumi

Nu toate tipurile de cozonac sunt la fel. Variantele bogate în umplutură de nucă sau cacao, deși foarte apreciate, sunt și cele mai dense caloric. În schimb, un cozonac bine dospit, cu textură aerată și mai puțină umplutură, poate fi o alegere mai echilibrată.

„Recomandarea este să optați pentru un cozonac cât mai pufos, cu puțină umplutură”, subliniază dr. Ancuța Leonte.

Textura are un rol esențial. Un aluat aerat oferă un gust delicios dar cu un impact caloric mai redus decât unul compact și însiropat.

Cel mai bun moment al zilei

Momentul consumului este la fel de important ca și cantitatea. Specialiștii atrag atenția că dulciurile bogate în zahăr și grăsimi sunt metabolizate diferit în funcție de ora din zi.

Printre recomandările de bază:

limitați consumul la o singură felie pe zi;

consumați cozonacul dimineața sau ca desert după prânz;

evitați dulciurile seara târziu, când riscul de stocare a grăsimilor crește.

Activitate fizică

După mesele bogate de sărbători, activitatea fizică rămâne un aliat important. Chiar și o plimbare ușoară poate contribui la reglarea glicemiei și la o digestie mai bună.

„Dacă reușiți să faceți și puțină mișcare după consum, nu aveți de ce să vă îngrijorați”, spune dr. Ancuța Leonte.

În concluzie, cozonacul poate rămâne parte din tradiția de Paște, atâta timp cât este consumat cu moderație și integrat într-un stil de viață echilibrat, potrivit dcmedical.ro.