Remediu strămoșesc: Ce este ginsengul românesc, fructul cu beneficii minune asupra sănătății

Cererea tot mai mare de cătină a determinat extinderea plantațiilor. Virgil Sandu, cultivator din zona Iași, și-a mărit ferma cu un hectar, estimând o recoltă totală de 4 tone pentru acest an, față de mai puțin de două tone în anul precedent. „Anul trecut n-am recoltat nici măcar două tone, acum sperăm să ajungem la 4 tone“, spune acesta, anticipând venituri de peste 140.000 de lei din această cultură.

Cât costă un kilogram de cătină

Prețul unui kilogram de cătină a ajuns la circa 35 de lei, în timp ce siropurile se vând cu 40-50 de lei/litr.

Florin Lungu, alt cultivator, subliniază popularitatea siropului de cătină îndulcit cu miere naturală, presată la rece. „Avem sirop la 35 de lei jumătate de litru, dar și cătină naturală în miere de albine sau pulbere de cătină, care se păstrează mai ușor și poate fi consumată în ceaiuri, smoothie-uri sau salate“, explică el.

Cătina este recunoscută ca remediul natural preferat împotriva răcelii, fiind o sursă puternică de întărire a sistemului imunitar. Bunicii ne învață să o consumăm cu miere de albine, o combinație simplă dar eficientă.

Pentru copii, se găsesc și variante de siropuri cu arome, însă specialiștii atrag atenția să nu se exagereze cu dozele.

Atenție la doza zilnică

„La 100 de grame de cătină, conținutul de vitamina C variază între 200 și 400 mg, în timp ce doza zilnică recomandată este de 500 mg. Un consum excesiv poate provoca hipervitaminoză și disconfort abdominal“, atrage atenția nutrițonisul Ionuț Ignat.

Pe lângă întărirea imunității, cătina ajută la prevenirea acumulării excesive de grăsime în organism și reduce riscul apariției diabetului și a bolilor cardiovasculare, potrivit observatornews.ro.