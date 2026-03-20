Rețeta simplă cu susan negru împotriva căderii părului

În acest context, tot mai mulți adepți ai unui stil de viață natural revin la remedii tradiționale, printre care se află și susanul negru.

Redescoperirea susanului negru

În timp ce suplimentele moderne, precum cele pe bază de biotină, sunt frecvent utilizate, susanul negru câștigă teren ca alternativă naturală. Folosit de secole în medicina tradițională chineză, acest aliment este asociat cu susținerea sănătății generale și, implicit, a părului.

Potrivit principiilor medicinei tradiționale chineze, sănătatea părului este legată de echilibrul energetic al organismului, în special de funcția rinichilor. Scăderea acestui echilibru poate duce la fragilizarea și căderea părului.

Susanul negru este apreciat pentru conținutul său bogat în nutrienți, incluzând grăsimi sănătoase, minerale și antioxidanți, elemente care contribuie la susținerea organismului din interior.

O abordare nutrițională

Spre deosebire de tratamentele aplicate extern, consumul de alimente integrale, precum susanul negru oferă un aport complex, acționând asupra întregului organism. Această abordare este tot mai des recomandată în rândul celor care caută soluții pe termen lung pentru menținerea sănătății părului.

Cum să prepari biluțe cu susan negru

O modalitate simplă de a introduce acest ingredient în alimentație este prepararea unor gustări energizante, realizate din câteva ingrediente naturale.

Preparatul presupune combinarea susanului negru prăjit cu curmale, făină de cocos, ghimbir proaspăt și o cantitate mică de cafea, alături de apă și un vârf de sare. Compoziția obținută se transformă într-o pastă omogenă, din care se formează biluțe.

Acestea pot fi umplute, opțional, cu brânză cremă și decorate cu semințe de susan negru, fiind ulterior păstrate la rece. Gustarea rezultată este prezentată ca o variantă nutritivă și ușor de inclus în rutina zilnică, potrivit dcnews.ro.