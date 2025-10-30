Sănătate în pahar: Cum să prepari suc de sfeclă roșie. Beneficii pentru sănătate

Această băutură densă, cu aromă plăcută, ușor dulce și vegetală, se obține prin stoarcerea rădăcinii crude de sfeclă. Adesea, este combinată cu morcov, măr sau ghimbir pentru echilibrarea gustului și suplimentarea aportului nutritiv.

Este recomandat pentru consum dimineața, pe stomacul gol, fiind un „starter” pentru sistemul circulator și digestiv.

Tradiția populară atribuie sfeclei proprietăți de „curățare a sângelui” și „întărire a inimii”, observații susținute astăzi și de cercetările științifice. Compușii, precum betacianinele și nitrații naturali, contribuie la oxigenarea celulară și reglarea tensiunii arteriale.

Rețetă de sc de sfeclă

Ingrediente

Pentru un pahar de suc natural:

2 sfecle roșii medii

2 morcovi mari

1 măr dulce-acrișor

1 bucățică mică de ghimbir proaspăt (1–2 cm)

Zeama de la ½ lămâie

200 ml apă plată (doar dacă folosești blender)

Mod de preparare

Prepararea începe cu spălarea și curățarea legumelor și fructelor, urmate de tăierea în bucăți potrivite. Dacă dispui de storcător, introdu ingredientele alternativ. În cazul utilizării blenderului, mixează totul cu apă, apoi strecoară pentru a obține un suc limpede. Ajustează gustul cu zeamă de lămâie și consumă imediat pentru a beneficia de vitamine și enzime active.

Beneficii pentru sănătate

Îmbunătățește circulația și susține sănătatea inimii, datorită nitraților care stimulează dilatarea vaselor de sânge și reglarea tensiunii arteriale.

Detoxifică ficatul prin betacianine și betaină, care favorizează eliminarea toxinelor și a grăsimilor.

Crește performanța sportivă și energizează organismul prin oxigenarea celulară.

Întărește sistemul imunitar, fiind bogat în vitamina C, fier și magneziu.

Menține frumusețea pielii și combate inflamațiile, prevenind îmbătrânirea prematură.

Cum se consumă

Este indicat să începi cu 100 ml pe zi, mai ales dacă nu ești obișnuit cu sucul crud de sfeclă. Doze mari pot provoca amețeli sau scăderea tensiunii. Persoanele cu pietre la rinichi trebuie să consulte medicul înainte de consum, potrivit hellotaste.ro.