Secretele siluetei Melaniei Trump: Între alimentație sănătoasă și mici răsfățuri culinare

Diminețile Primei Doamne a Statelor Unite încep cu un smoothie verde, bogat în antioxidanți, preparat din spanac, țelină, morcovi, afine, mere, iaurt degresat, suc de mere, suc de portocale, ulei de măsline, semințe de in, suplimente cu Omega-3 și vitamina D.

Alimente pe care le evită

Deși apreciază fructele și legumele, Melania evită ceapa și anghinarea, și consumă ocazional castraveți murați.

De asemenea, nu consumă pește crud, o alegere exprimată clar în timpul unor dineuri oficiale.

Fast-food și desert

În pofida atenției pe care o acordă alimentației, nu refuză complet fast-food-urile sau deserturile, preferând ciocolata neagră și înghețata, în porții moderate.

Pe lângă alimentația sănătoasă, Melania acordă o atenție deosebită hidratării și suplimentelor de vitamine, acestea fiind parte din rutina zilnică de îngrijire care contribuie la starea ei generală de sănătate și energie.

Regimul său nu presupune diete restrictive, se bazează pe moderație și echilibru între plăcere și nutriție, potrivit a1.ro.

Această abordare îi permite să mențină atât silueta, cât și o relație sănătoasă cu alimentația.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹