Secretul coreean pentru o piele strălucitoare: Trucul viral al apei carbogazoase care face minuni

Ar fi pielea ta diferită dacă ți-ai spăla fața cu apă carbogazoasă dintr-o sticlă? La prima vedere, ideea pare exagerată. Dar în lumea îngrijirii pielii, se pune din ce în ce mai mult întrebarea dacă apa pe care o folosim în fiecare zi poate afecta de fapt felul în care pielea noastră arată și se simte.

Apa este primul contact al pielii cu îngrijirea zilnică. Deși acordăm cea mai mare atenție cremelor și serurilor, compoziția apei poate afecta, de asemenea, modul în care se simte pielea după spălare.

Cum afectează pielea apa de la robinet

În majoritatea orașelor europene, apa de la robinet este de bună calitate și sigură de utilizat. Cu toate acestea, compoziția sa poate afecta pielea unor persoane. Apa dură conține mai multe minerale și este adesea și clorurată, ceea ce poate provoca o senzație de uscăciune sau strângere după spălare.

Pielea are în mod natural un pH ușor acid, în timp ce apa de la robinet este de obicei mai neutră sau ușor alcalină. Această diferență poate schimba temporar echilibrul de la suprafața pielii, dar în majoritatea cazurilor acesta se reechilibrează rapid. Prin urmare, apa de la robinet în sine nu dăunează pielii, dar poate provoca un disconfort mai mare pentru tipurile mai sensibile.

De ce unii oameni își spală fața cu apă carbogazoasă?

Apa carbogazoasă conține minerale dizolvate, cum ar fi calciu, magneziu și bicarbonați. Compoziția sa este adesea mai stabilă și nu conține clor, așa că unii oameni o văd ca o alternativă mai blândă la spălarea feței.

Pentru pielea foarte sensibilă, cu rozacee sau după proceduri dermatologice, o astfel de apă poate provoca mai puține iritații sau strângere. Cu toate acestea, apa carbogazoasă nu este o soluție miraculoasă pentru problemele pielii; nu poate, singură, elimina acneea, petele sau alte imperfecțiuni ale pielii.

Bulele de dioxid de carbon ajută la curățarea pielii sau chiar acționează ca un exfoliant foarte blând.

De fapt, nu există dovezi științifice solide pentru un astfel de efect.

Bulele pot crea o senzație de răcorire pe piele, dar nu există cercetări care să demonstreze că apa carbogazoasă curăță de fapt porii în profunzime sau îmbunătățește starea pielii. Este în principal o tendință interesantă de frumusețe, care a devenit populară mai ales în rutinele de frumusețe asiatice.

Cheia unei piele sănătoase nu constă într-o sticlă de apă carbogazoasă, ci într-o rutină simplă și consecventă. Curățare blândă, o cremă hidratantă bună și protecție solară regulată, notează citymagazine.si.