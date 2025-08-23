Secretul dietei mediteraneene pentru o viață lungă și sănătoasă

Medicul Ángel Durántez, expert în longevitate, spunecă dieta mediteraneană rămâne una dintre cele mai bune alegeri pentru a trăi mai mult și mai sănătos. Acesa subliniază că nu exisă o dieă perfectă universal valabilă, însă sudiile arată că regimul alimentar mediteranean domină în topul celor benefice. Aceasta se bazează pe consumul echilibrat de proteine, legume, fructe și grăsimi sănătoase.

De asemenea, specialistul spune că și alte diete, cum sunt cele ketogenice, paleo sau postul intermitent, pot avea efecte pozitive pe termen scurt, însă este esențial ca fiecare persoană să identifice regimul care i se potrivește cel mai bine.

Ce înseamnă dieta mediteraneană

Inspirată din tradițiile culinare ale țărilor din zona Mării editeranee, precum Grecia, Italia și sudul Spaniei, dieta mediteraneană este recunoscută ca un model alimentar sănătos și echilibrat.

Legume

Aceasta promovează consumul ridicat de legume, fructe, leguminoase - cum ar fi fasolea, lintea sau năutul - nuci și semințe, surse importante de vitamine, minerale, fibre și antioxidanți. Carbohidrații provin în special din cereale integrale, precum pâinea și pastele integrale, orezul brun sau quinoa, care asigură energie și ajută la reglarea glicemiei.

Grăsimi sănătoase

Grăsimile sănătoase sunt aduse în principal de uleiul de măsline extravirgin, dar și de avocado, nuci sau semințe. Proteinele provin din peștele și fructele de mare consumate de câteva ori pe săptămână, iar carnea albă, precum puiul și curcanul, este permisă moderat. Carnea roșie este recomandată rar și în variante slabe.

Lactate

Produsele lactate – iaurtul și brânza – se consumă cu măsură, iar mesele sunt asezonate cu ierburi și condimente naturale, precum busuioc, oregano și rozmarin, pentru a reduce consumul de sare.

Vin roșu

Vinul roșu, cunoscut pentru efectele sale benefice, poate fi consumat moderat, de preferință în timpul mesei.

Obiceiuri de viață

Pe lângă alimentație, dieta mediteraneană încurajează un stil de viață sănătos, cu activitate fizică regulată, mese sociale alături de familie sau prieteni și echilibru nutrițional.

Această dietă este pentru protecția sănătății inimii, reducerea riscului de diabet, menținerea greutății optime și prevenirea inflamațiilor cronice, având, totodată, efecte pozitive în scăderea riscului de cancer și alte boli cronice, notează dcnews.ro.