7 moduri ingenioase de a transforma florile ofilite în comori superbe

Există o mulțime de modalități de a folosi florile în mod util, de la crearea de ornamente până la încorporarea lor în rutina de frumusețe.

Cum să uscați florile pentru decor permanent

Este ușor să le păstrați dar necesită puțină așteptare Trucul pentru florile presate: Întindeți o bucată de ziar de 28 cm x 43 cm pe o suprafață plană. Așezați florile tăiate pe jumătatea dreaptă a hârtiei, lăsând suficient spațiu între flori.

Apoi îndoiți partea stângă a hârtiei peste flori pentru a obține un teanc de 21,5 cm x 28 cm. Așezați teancul de ziar cu florile în centrul unei cărți mari și grele, cum ar fi un dicționar. Această metodă de presare poate dura șapte zile, dar, de obicei, florile au nevoie de câteva săptămâni pentru a se usca complet. Așteptarea merită - veți avea flori perfect conservate care rezistă ani de zile.

Dacă sunteți interesat să uscați doar florile rămase și să nu le presați, puteți opta pentru metoda inversată. Iată cum se face:

-Îndepărtați petalele deteriorate sau rumenite și îndepărtați majoritatea frunzelor.

-Tăiați tulpinile la o lungime ușor de gestionat (de obicei 20-30 cm).

-Legați 3 până la 5 tulpini împreună cu sfoară, sfoară sau un elastic.

-Agățați buchetul (buchetele) cu susul în jos într-un loc întunecat și uscat.

După ce s-au uscat complet, le puteți folosi pentru decorare.

Modalități distractive de a folosi florile rămase

Mărunțiți petalele de flori uscate într-un bol, adăugați 1 linguriță de bicarbonat de sodiu (ajută la absorbția mirosurilor) și câteva picături de ulei esențial, cum ar fi lămâie sau lavandă. Așezați bolul în dulapuri sau băi pentru a le menține proaspete.

Creați suporturi de lumânări fermecătoare din flori presate

Oferiți un upgrade viitoarelor întâlniri de primăvară cu suporturi de lumânări ieftine care încorporează flori frumoase. Pur și simplu folosiți instrucțiunile de mai sus pentru a le păstra, apoi folosiți bandă dublu adezivă pentru a fixa florile presate pe exteriorul pungilor de hârtie albe. Turnați 5 cm de nisip în interiorul pungii pentru a o împiedica să se răstoarne și așezați o lumânare tip pastilă cu baterii în nisip. Decorul strălucitor va impresiona cu siguranță la întâlnirile de seară.

Calmați ochii umflați cu apă de trandafiri făcută în casă

Apa de trandafiri este un secret de frumusețe care a fost prețuit de generații întregi. Un avantaj este că are proprietăți diuretice, ceea ce o face o soluție ideală pentru ameliorarea umflăturilor de sub ochi. Dar nu trebuie să plătiți pentru o sticlă la magazin - dacă aveți trandafiri rămași, puteți să vă faceți propriile petale.

Mod de preparare: Adăugați 1 cană de petale de trandafir într-o oală, scufundându-le în suficientă apă pentru a le acoperi. Aduceți la fierbere, apoi reduceți focul la mic până când petalele își pierd cea mai mare parte a culorii. Strecurați apa într-un borcan cu capac și lăsați-o să se răcească. Înmuiați dischete demachiante în lichid și puneți-le peste ochii închiși timp de 5 minute; scoateți-le și clătiți-le.

Vei arăta și te vei simți revigorat(ă) în cel mai scurt timp!

Folie de cadou cu petale uscate

Data viitoare când va trebui să împachetezi cadouri vei dori să folosești această folie de cadou făcută în casă, superbă și accesibilă!

Pur și simplu împrăștie petale uscate între două foi de hârtie pergament și calcă-le ușor (setează temperatura fierului de călcat la minim). Lasă-le să se răcească, apoi lipește florile cu bandă adezivă sau lipește-le pe hârtie kraft pentru un cadou unic, care cu siguranță te va încânta.

Flori plutitoare

Oferă-i buchetului tău o a doua viață transformând florile într-o piesă centrală uimitoare! Pur și simplu așează florile la suprafață într-o cană umplută cu apă, apoi pune-le pe un blat sau pe o masă. Este un decor frumos care va lumina camera.

Presează florile în semne de carte frumoase

Iubitorii de cărți vor aprecia folosirea florilor pentru a crea un semn de carte frumos! Mod de procedare: Decupați două dreptunghiuri dintr-o folie de plastic transparentă. Apoi, folosiți lipici alb pentru a atașa un rând de flori presate la una dintre foile decupate. Lăsați să se usuce complet, acoperiți fiecare floare cu un punct de lipici și apăsați cealaltă folie de plastic deasupra. Așezați-o nesuprapusă, notează womansworld.com.