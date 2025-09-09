Stop cardiac în timpul sportului. La ce trebuie să fie atente persoanele active

Astfel că este bine să știm care sunt cauzele aacurilor de cord și ale stopului cardiac și cum să le prevenim.

Cauzele atacurilor cardiace în timpul efortului fizic

Blocaje coronariene nediagnosticate, ce pot duce la ruperea plăcilor de aterom și infarct masiv;

Aritmii ventriculare, precum tahicardia sau fibrilația ventriculară, adesea cu substrat genetic;

Stres fiziologic intens generat de efortul fizic, care crește secreția de catecolamine (adică adrenalină), solicitând suplimentar inima;

Predispoziție genetică și stil de viață, inclusiv colesterolul ridicat, fumatul, alimentația dezechilibrată și lipsa somnului.

Măsuri de prevenție

Nu ignora semnele, precum amețeala, palpitațiile sau durerile în piept;

Efectuează controale cardiologice regulate, mai ales după 35-40 de ani;

Abordează efortul fizic cu moderație și responsabilitate;

Adoptă un stil de viață echilibrat pentru reducerea factorilor de risc.

Cauzele morții subite cardiace

Două sunt principalele mecanisme care duc la moarte subită:

Ruptura plăcilor de aterom în arterele coronare, provocând infarct masiv și stop cardiac imediat; Aritmii ventriculare grave care pot fi ascunse și se manifestă brusc, în special la persoanele cu predispoziții genetice.

În multe cazuri, stopul cardiac apare atât de rapid încât pacientul nu mai ajunge la spital.

De ce atacurile de cord sunt tot mai frecvente la tineri