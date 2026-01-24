Injecțiile de slăbit NU sunt o soluție pe termen lung

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea din Oxford arată că persoanele care au reușit să-și reducă greutatea corporală cu ajutor injecțiilor, vor pune la loc kilogramele pierdute în decurs de doi ani, notează spynews.ro.

Ce se întâmplă în organism când apelezi la injecții de slăbit

Majoritatea acestor injecții conțin GLP-1, un medicament care reduce apetitul și încetinește golirea stomacului.

„Acesta nu este un minus al medicamentelor, reflectă natura obezității ca o afecțiune cronică, recidivantă. Sună ca o notă de precauție pentru utilizarea pe termen scurt, fără o abordare mai cuprinzătoare a gestionării greutății”, explică autorul principal al studiului, Sam West, cercetător postdoctoral la Departamentul de Științe ale Sănătății din cadrul Asistenței Primare Nuffield, Universitatea din Oxford.

Potrivit studiului, cei care apelează la injecțiile de slăbit sunt mai predispuși să consume alimente în exces.

"Furnizarea artificială a nivelurilor de GLP-1 de câteva ori mai mari decât în ​​mod normal pe o perioadă lungă de timp poate determina producerea unei cantități mai mici de GLP-1 natural. Ca în orice dependență, renunțarea bruscă este o adevărată provocare. Acest lucru crește cu atât mai mult cu cât dacă persoana în cauză s-a bazat exclusiv pe GLP-1 pentru a face parte grea din timpul pierderii în greutate în loc să facă schimbări de comportament”, explică Adam Collins, profesor de nutriție la Universitatea din Surrey, Anglia.

Experții avertizează asfel că pierderea rapidă în greutate prin injecții nu trebuie privită ca o soluție pe termen lung. Este astfel nevoie de o strategie mai cuprinzătoare de gestionare a greutății care să includă dietă sănătoasă și activitate fizică.