Atenție la diete. Sucurile au efecte dăunătoare asupra sistemului digestiv și pot crește inflamația

Sucurile sunt o modalitate populară de a pierde în greutate și detoxifiere. Noi cercetări sugerează însă că o dietă de trei zile cu suc poate interfera cu microbiomul intestinal. Nutriționiștii avertizează astfel împotriva dietelor cu sucuri.

Curățarea organismului cu sucuri a fost populară de ani de zile, unii spunând că îmbunătățește digestia, ajută la detoxifiere și chiar duce la pierderea în greutate. Dar această dietă este controversată, iar mulți nutriționiști sunt acum împotriva ei.

Ultimele studii sugerează că curățarea cu suc poate dăuna microbiomul intestinal și poate stimula inflamația. O analiză, publicată în Nutrients, sugerează că această metodă, practicată chiar și pentru o perioadă scurtă de timp poate dăuna sănătății intestinale. Acest lucru ar putea avea un impact mare asupra sănătății digestive și cognitive, spun cercetătorii.

Concluzii surprinzătoare

Micul studiu a recrutat 14 persoane și le-a pus să urmeze una dintre cele trei diete, timp de trei zile: o dietă cu sucuri, o dietă cu sucuri și alimente sau o dietă pe bază de plante. Participanții au dat probe de scaun, salivă și interiorul obrajilor înainte și după ce au urmat dietele, precum și la 14 zile după ce le-au terminat.

Cercetătorii au descoperit că persoanele care urmau dieta cu sucuri aveau „abundențe” de bacterii inflamatorii, pe care le-au legat de natura bogată în zahăr și săracă în fibre a sucurilor. Bacteriile legate de permeabilitatea intestinului (capacitatea mucoasei intestinului de a controla ceea ce trece în fluxul sanguin), inflamația și declinul cognitiv au crescut, de asemenea, în grupul de dieta cu sucuri.

„Consumul de suc pe termen scurt poate afecta negativ microbiota”, au scris cercetătorii în concluzie.

Nutriționiștii spun că nu sunt șocați de ceea ce a descoperit studiul. „Aceste descoperiri se adaugă la dovezile tot mai numeroase că intervențiile alimentare pe termen scurt pot avea un impact semnificativ asupra microbiotei”, spune Scott Keatley, R.D., coproprietar al Keatley Medical Nutrition Therapy.

Marie Borum, director al diviziei de gastroenterologie de la George Washington University Medical Faculty Associates, subliniază că acesta este un studiu mic, ceea ce face dificilă tragerea de concluzii. „Însă acest studiu demonstrează importanța înțelegerii conținutului de nutrienți al sucurilor și de a acorda prioritate aportului de fibre în dietă”, spune ea.

De ce este dăunătoare dieta cu sucuri

Există câteva motive potențiale pentru acest lucru. „Când mănânci fructe și legume, primești fibre – ceea ce este grozav”, spune Jessica Cording, R.D., autoarea cărții The Little Book of Game-Changers. „Dar când storci acele alimente, pierzi în cea mai mare parte fibrele. Ceea ce a rămas este în primul rând zahăr.”

O dietă bogată în zahăr și săracă în fibre „nu este un lucru benefic pentru sănătate, inclusiv pentru sănătatea intestinului”, spune Cording.

Sucul elimină, de asemenea, fibrele insolubile, care adaugă volum scaunului și ajută la menținerea digestiei regulate, subliniază Keatley. Fibrele insolubile „sunt esențiale pentru hrănirea bacteriilor intestinale benefice și menținerea integrității intestinale”, explică el.

„Lipsa fibrelor poate duce la o abundență crescută de bacterii care se dezvoltă pe zaharuri simple, cum ar fi Proteobacteria, care sunt asociate cu inflamația”, continuă Keatley.

Pentru microbiomul intestinal este important să luăm în considerare tipurile și cantitățile de bacterii care se dezvoltă în condiții sănătoase, spune Stephani Johnson, profesor la Departamentul de Științe Clinice și Preventive ale Nutriției de la Universitatea Rutgers. „Bacterii intestinale benefice se bazează pe prebiotice și fibre – compuși indigerabili din tractul digestiv uman – ca sursă principală de hrană. Dietele cu sucuri elimină aceste componente esențiale, privând bacteriile bune de nutrienți esențiali.”

Tot acel zahăr din sucuri poate alimenta și populațiile microbiene care nu sunt la fel de bune, spune el. „Microbiota ta intestinală devine într-adevăr o oglindă a tot ceea ce mănânci”, spune Keatley.

Este sucul natural sănătos?

Nu, sucul nu este considerat sănătos. „De 12 ani îi implor pe oameni să nu facă detoxifieri cu sucuri”, spune Cording. Ea numește promisiunea de a pierde rapid în greutate și de a ajuta corpul să se detoxifice „atrăgătoare”, dar spune că rezultatele curățării cu suc nu este ceea ce pare.

„Oamenii pierd în greutate atunci când fac o detoxifiere cu suc pentru că mănâncă mai puțin și fac pipi mult, și pot chiar să aibă mai multe mișcări intestinale”, spune ea. „Dar greutatea pe care o pierd este în mare parte greutatea apei.”

Nu numai că detoxifierea cu sucuri poate interfera cu microbiomul intestinal, care ajută la digestia și contribuie la sistemul imunitar, Cording spune că acestea sunt „îngrozitoare pentru zahărul din sânge”, deoarece pot provoca creșteri și blocaje. Dacă te confrunți în mod regulat cu vârfuri de zahăr din sânge și probleme, ai putea fi expus riscului de a dezvolta o afecțiune cunoscută sub numele de rezistență la insulină, care este un precursor al dezvoltării diabetului de tip 2, spune Cording.

Dar inflamația corporală este, de asemenea, o mare îngrijorare. „Acest lucru a fost legat de afecțiuni cronice, precum boli cardiovasculare, diabet și tulburări neurodegenerative”, spune Keatley. „În timp ce o dietă cu sucuri timp de trei zile poate să nu provoace daune de durată persoanelor sănătoase, postul repetat sau prelungit cu sucuri ar putea avea efecte negative cumulative.”

Cu ce să înlocuiești dieta cu sucuri

Keatley avertizează împotriva folosirii sucului ca strategie alimentară principală. „Pentru cei cărora le place sucul proaspăt, asocierea acestuia cu alimente bogate în fibre, precum nucile, semințele sau cerealele integrale poate ajuta la încetinirea absorbției glucozei și la sprijinirea sănătății intestinale”, spune el. „Să mănânci fructele și legumele – chiar dacă este mai puțin decât atunci când bei suc – este cea mai bună opțiune.”

Dacă vrei să bei suc, dr. Borum sugerează să-l asociezi cu alimente integrale. Acest lucru „poate echilibra microbiomul intestinal”, spune ea.

Dar Cording subliniază că fructele și legumele reale sunt bune pentru tine. „În loc de o curățare cu sucuri, ia în considerare modul în care ai putea încorpora produse mai bogate în nutrienți, și să le asociezi cu surse de proteine ​​bune și de calitate, și grăsimi sănătoase. Bea și multă apă”, spune ea. „Aceste lucruri pot îmbunătăți sistemele naturale de detoxifiere ale corpului, adică rinichii și ficatul.”

Dar Johnson spune că nu trebuie să eviți în totalitate sucul, subliniind că există o mare diferență între a bea un pahar cu suc și o curățare cu suc, unde aceste băuturi sunt sursa ta principală sau singura de nutriție. „Cu moderație, încorporarea unei porții de suc poate fi o modalitate sănătoasă și plăcută de a crește aportul de micronutrienți și antioxidanți”, spune Johnson. „Cu toate acestea, dietele cu sucuri sunt inadecvate din punct de vedere nutrițional, lipsind sistemul digestiv de fibre esențiale, proteine ​​și grăsimi sănătoase.”, notează prevention.com.