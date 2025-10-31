Care este temperatura ideală în locuința ta pentru a-ți menține sănătatea în sezonul rece

Prin urmare, atunci când nu ești acasă, aceasta trebuie să fie de minimum 7 grade Celsius, arată recomandările specialiștilor. Totodată OMS indică o temperatură constantă de 18 grade Celsius în lunile reci de iarnă.

Temperaturi optime în casa ta

Pentru un somn odihnitor, temperatura ar trebui să se situeze între 18 și 20 de grade Celsius, deși această valoare poate varia în funcție de preferințele individuale ale fiecărei persoane.

Spre exemplu, unii oameni aleg să adoarmă la 19 grade Celsius, în timp ce alții se simt mai bine la 23-24 de grade Celsius. Potrivit medicului Răzvan Lungu, citat de medicool.ro, ideal este ca temperatura pe timpul nopții să nu depășească 24 de grade Celsius.

În spațiile în care persoanele își petrec majoritatea timpului ar trebui să fie de 21 de grade Celsius iar restul locuinței să fie încălzită la cel puțin 18 grade Celsius.

De asemenea, o distribuție uniformă a căldurii este benefică pentru sănătate, evitând astfel fluctuațiile bruște de temperatură.

Efectele negative ale disconfortului termic

Disconfortul termic poate avea efecte negative asupra sănătății. Temperaturile sub 12 grade Celsius cresc riscul hipotermiei la persoanele în vârst, iar temperaturile care depășesc 24 de grade Celsius pot agrava riscul de boli cardiovasculare, cum ar fi accidente vasculare cerebrale (AVC) sau atacuri de cord.

Aerul rece afectează plămânii și circulația sanguină, crescând riscul afecțiunilor respiratorii, inclusiv astm, boli pulmonare cronice și infecții. De asemenea, poate provoca vasoconstricție, cu efecte negative asupra sistemului circulator.

Menținerea unei temperaturi adecvate în casă este, așadar, esențială pentru confortul termic și sănătatea locatarilor, mai ales în cazul persoanelor în vârstă sau cu afecțiuni medicale.