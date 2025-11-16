Imunitate de fier: Cum prepari acasă cel mai bun nectar de cătină cu miere și ghimbir

În combinație cu mierea aurie și aroma ușor iute a ghimbirului, ea devine o băutură cu gust vibrant și proprietăți aproape miraculoase: nectarul de cătină cu miere și ghimbir, o rețetă simplă, dar plină de viață.

Această băutură a fost dintotdeauna considerată un leac al energiei și al imunității. În gospodăriile de la munte, cătina era numită odinioară „ginsengul românesc”, iar amestecul cu miere era folosit ca tonic în zilele reci de iarnă. Astăzi, preparatul rămâne o comoară naturală — un concentrat de vitamine, antioxidanți și arome autentice.

O băutură care poartă soarele în ea

Culoarea sa intensă, galben-portocalie, pare să păstreze lumina verii. Fiecare înghițitură îți oferă o explozie de prospețime, iar parfumul subtil de ghimbir și miere creează o armonie perfectă între dulce, acrișor și picant.

Servit rece, nectar-ul este tonic și energizant; servit ușor călduț, devine un adevărat balsam pentru suflet, perfect pentru serile răcoroase de toamnă.

Ingrediente pentru aproximativ 1 litru de nectar

500 g cătină proaspătă sau congelată

150–200 g miere de albine, după gust

1–2 lingurițe ghimbir proaspăt ras (aprox. 10 g) Citește pe Antena3.ro Un avion rusesc a început să se dezintegreze în zbor: 90 de pasageri se aflau la bord. Momentul a fost filmat

500 ml apă plată sau filtrată

zeama de la ½ lămâie (opțional, pentru o notă de prospețime)

Mod de preparare

Pregătește cătina.

Spal-o bine sub jet de apă rece și las-o să se scurgă complet. Dacă folosești cătină congelată, las-o să se dezghețe natural, fără a o încălzi. Transform-o în nectar.

Pune boabele într-un blender, adaugă jumătate din cantitatea de apă și mixează până obții o pastă omogenă.

Pentru o textură fină, poți strecura amestecul printr-o sită de inox sau printr-un tifon dublu. Adaugă aromele.

În sucul obținut, pune ghimbirul ras și lasă-l 5–10 minute să-și elibereze uleiurile naturale.

Când lichidul nu mai este cald, adaugă mierea și zeama de lămâie. Amestecă bine până se dizolvă complet. Finalizează și păstrează.

Completează cu restul de apă, gustă și ajustează dulceața sau aciditatea după preferință.

Toarnă băutura în sticle de sticlă și păstreaz-o la frigider până la 7 zile.

Cum se consumă

Ca tonic matinal: o lingură de nectar concentrat, dimineața, pe stomacul gol.

Ca băutură răcoritoare: amestecă 100 ml nectar cu 200 ml apă rece sau minerală.

Ca remediu natural: adaugă 2 linguri de nectar într-o cană cu apă călduță și savurează-l seara, pentru relaxare.

Beneficii pentru sănătate

Întărește imunitatea – datorită conținutului uriaș de vitamina C din cătină.

Oferă energie și vitalitate – ghimbirul stimulează circulația și metabolismul.

Are efect antiinflamator și antioxidant – combinația de cătină și miere protejează organismul de stresul oxidativ.

Îmbunătățește starea pielii – uleiurile din cătină susțin regenerarea celulară.

Protejează stomacul – mierea are efect calmant asupra mucoaselor.

Sfaturi utile

Poți adăuga și puțin turmeric pudră pentru un plus de culoare și beneficii antiinflamatoare.

Pentru o aromă mai blândă, înlocuiește o parte din apă cu suc de mere natural.

Dacă vrei să păstrezi nectar-ul mai mult timp, îl poți congela în borcane mici sau forme pentru gheață.

Nectarul de cătină cu miere și ghimbir este mai mult decât o băutură — este o îmbrățișare caldă de la natură.

Fiecare pahar e o doză de sănătate, energie și bună dispoziție, o invitație de a încetini ritmul și de a savura esențele simple, dar prețioase, ale vieții.