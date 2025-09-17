Inhibițiile de căpătâi ale nevroticilor

„Prin afirmare de sine - nota psihiatra Karen Horney - mă refer la actul prin care un om se susține pe sine sau își sprijină propriile revendicări fără vreun element de insistență exagerată. În această privință, persoanele nevrotice prezintă un grup cuprinzător de inhibiții. Ele au inhibiții legate de exprimarea dorințelor sau de a solicita ceva, de a face ceva în interesul lor propriu, de a exprima o critică justificată sau o opinie, de a da ordine cuiva, de a alege oamenii cu care doresc să se asocieze, de a iniția contacte cu alții și așa mai departe. Nevroticii au inhibiții și în privința a ceea ce am putea descrie ca menținerea propriei poziții: ei sunt adesea incapabili să se apere împotriva atacurilor sau să spună «Nu» când nu doresc să se conformeze dorințelor altora. De exemplu, să spună «Nu» unei vânzătoare care încearcă să le vândă ceva ce nu vor să cumpere, unei persoane care îi invită la o petrecere sau unui bărbat sau unei femei care dorește să facă dragoste cu ei.”

Incapacitatea de a face planuri

Tot aici: „Există și inhibiții legate de a ști ce vor: dificultăți de a lua decizii, de a-și forma o opinie sau de a exprima dorințe care țin strict de beneficiul propriu. Nevroticii cred că astfel de dorințe trebuie ascunse: o prietenă de-ale mele, în contabilitatea ei personală, trece filmele la rubrica «educație» și băuturile alcoolice la «sănătate». Deosebit de importantă în acest ultim grup este incapacitatea de a planifica, fie că este vorba de o călătorie sau de un plan de viață: nevroticii se lasă purtați de val, chiar și în decizii importante precum alegerea unei profesii sau a unui partener de viață, în loc să aibă idei clare despre ce își doresc de la viață. Ei sunt conduși exclusiv de anumite temeri nevrotice, așa cum vedem la persoanele care acumulează bani de teama sărăciei sau la persoanele care se implică în nenumărate aventuri amoroase de teama de a se dedica unui efort constructiv.”

Agresivitatea (conștientizată și nu prea)

Alt tipar (de atitudine) de afirmare de sine - agresivitatea: „În acest tipar intră actele de împotrivire față de cineva, atacurile, denigrarea, intruziunile sau orice forme de comportament ostil. Tulburările de acest tip se manifestă în două moduri complet diferite.” Anume? „Un mod este predispoziția spre agresivitate, dominare, cerințe exagerate, tendința de a comanda, de a înșela sau de a găsi defecte. Uneori persoanele care prezintă aceste atitudini sunt conștiente de faptul că sunt agresive; dar mai frecvent ele nu sunt deloc conștiente de acest lucru și sunt convinse subiectiv că sunt oneste, că pur și simplu exprimă o opinie sau că sunt chiar modeste în cerințele lor deși, în realitate, sunt ofensatoare și impun. La alte persoane aceste perturbări se manifestă în mod opus. Din exterior par indivizi convinși că sunt înșelați, certați, constrânși sau umiliți. Nici aceste persoane nu sunt frecvent conștiente că aceasta este numai propria lor percepere/atitudine, ci, din păcate, cred că întreaga lume e împotriva lor, impunându-le lucruri.”

Nevoie compulsivă și/sau inhibiție

Cea din urmă idee: „Particularitățile atitudinilor (nevrotice) din sfera sexuală pot fi aproximativ clasificate fie ca o nevoie compulsivă de activități sexuale, fie ca inhibiții față de astfel de activități. Inhibițiile pot apărea în orice etapă ce duce la satisfacția sexuală. Acestea se pot instala la apropierea unei persoane de sex opus, în procesul de seducere, în funcțiile sexuale propriu-zise sau în trăirea plăcerii. Toate particularitățile descrise în grupurile anterioare de atitudini apar și în atitudinile sexuale.”

