15 minute în natură îmbunătățesc starea psihică, chiar fără mișcare

Cercetătorii au analizat aproape 6.000 de persoane și au descoperit că natura urbană reduce depresia și anxietatea - iar surprinzător, efectul este mai puternic când oamenii stau relaxați decât când fac sport în aer liber.

Pădurile urbane sunt cele mai eficiente, dar orice tip de spațiu verde ajută.

Tinerii sub 25 de ani beneficiază cel mai mult, ceea ce este relevant pentru că majoritatea problemelor de sănătate mintală apar în această perioadă.

Pentru că peste 80% din britanici trăiesc în orașe, cercetătorii speră că datele vor convinge autoritățile să creeze mai multe parcuri mici și să planteze copaci pe străzi.

Calculele lor arată că o creștere de la 20% la 30% a spațiilor verzi dintr-un oraș ar putea preveni numeroase cazuri de boli psihice.

Studiul, publicat în Nature Cities, oferă o „soluție pentru sănătatea mintală" la îndemâna oricui - sunt suficiente 15 minute zilnic petrecute în natură.

