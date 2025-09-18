Să-i dăm credit (psihiatrei Karen Horney): „Psihiatrii nu ar trebui să studieze nevrozele doar așa cum apar ele în anumite culturi, așa cum s-a făcut deja pe baza unor criterii formale precum frecvența, severitatea sau tipul nevrozelor, ci, în mod special, ar trebui să le studieze din perspectiva conflictelor subiacente fundamentale. Antropologii ar trebui să studieze aceeași cultură din perspectiva dificultăților psihice pe care structura acesteia le creează pentru individ. Un mod prin care se manifestă asemănarea conflictelor de bază este similitudinea atitudinilor disponibile pentru observarea de suprafață. Prin observarea de suprafață înțeleg ceea ce un observator bun poate descoperi, fără instrumentele tehnicii psihanalitice, în legătură cu persoane pe care le cunoaște în profunzime, cum ar fi el însuși, prietenii săi, membrii familiei sau colegii săi”.

Dependența de afecțiunea altora

O scurtă trecere în revistă a unor posibile observații frecvente: „Atitudinile astfel observabile pot fi clasificate, în general, după cum urmează: 1. Atitudini legate de oferirea și primirea afecțiunii; 2. Atitudini legate de evaluarea sinelui; 3. Atitudini legate de afirmarea de sine; 4. Agresivitatea; 5. Sexualitatea”. Aprofundarea primului punct: „Privitor la primul aspect, una dintre tendințele predominante ale nevroticilor din epoca noastră este dependența lor excesivă de aprobarea sau afecțiunea altora. Cu toții dorim ca ceilalți să ne placă și să ne aprecieze, dar la persoanele nevrotice dependența de afecțiunea sau aprobarea unor persoane este disproporționată comparativ cu importanța reală pe care o au acele persoane în viața lor. Deși toți dorim să fim plăcuți de către persoanele la care ținem, în cazul nevroticilor foamea de apreciere sau afecțiune nu face deosebiri, nevroticilor fiindu-le indiferent dacă țin la persoana în cauză sau dacă judecata acelei persoane are vreo semnificație pentru ei”.

Atitudinea de tipul „Nu-mi pasă”

Mai departe: „Adesea, nevroticii nu sunt conștienți de foamea lor nelimitată, dar ei trădează existența acesteia prin vulnerabilitatea de care dau dovadă când atenția pe care și-o doresc nu le este oferită. De exemplu, se pot simți răniți dacă cineva nu le acceptă invitația, nu le telefonează o vreme sau dacă cineva este în dezacord cu o anumită opinie de-ale lor. Această vulnerabilitate poate fi ascunsă sub o atitudine de tipul «Nu-mi pasă» În plus, există o contradicție evidentă între dorința lor de afecțiune și capacitatea lor de a simți sau oferi afecțiune. Pretențiile excesive de respectare a dorințelor lor pot fi la fel de mari ca și lipsa lor de respect pentru dorințele altora. Această contradicție nu este întotdeauna vizibilă. De exemplu, o persoană nevrotică poate fi excesiv de atentă și doritoare să sară în ajutorul tuturor, dar când face acest lucru observăm că acționează compulsiv și nu din afecțiune manifestată spontan”.

Sentimentele de inferioritate și inadecvare

„Insecuritatea interioară exprimată prin această dependență de ceilalți - mai sesiza psihiatra Karen Horney - este a doua trăsătură care ne atrage atenția în urma observării de suprafață a persoanelor nevrotice. Sentimentele de inferioritate și inadecvare sunt caracteristici care nu lipsesc niciodată. Acestea pot apărea sub diverse forme - cum ar fi convingerea legată de propria incompetență, prostie sau lipsă de atractivitate - care pot exista fără nicio bază reală. Ideile legate de propria prostie pot fi întâlnite la persoane deosebit de inteligente, iar ideile despre lipsa lor de atractivitate - la cele mai frumoase femei. Aceste sentimente de inferioritate pot ieși la suprafață sub formă de plângeri sau îngrijorări sau presupusele defecte pot fi acceptate ca un fapt evident asupra căruia nu mai are rost să se reflecteze”.

Nevoi compensatorii

Note de final: „Pe de altă parte, aceste sentimente pot fi mascate de nevoile compensatorii de exagerare a importanței de sine sau de tendința compulsivă de a-și da aere, de a-i impresiona pe alții și pe sine prin tot felul de atribute care conferă prestigiu în cultura noastră, cum ar fi banii, posesiunea de tablouri vechi și valoroase, mobilier, femei, contacte sociale cu persoane proeminente, cunoștințe superioare sau călătorii. Una sau alta dintre aceste tendințe se poate afla complet în prim-plan, deși, de obicei, se simte în mod clar prezența ambelor tendințe”.

