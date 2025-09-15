Mihaela Bilic aruncă lumea medicală în „Scandalul grăsimilor”: statinele - o strategie a Big Pharma

O postare pe rețelele sociale a unei celebre nutriționiste, care afirmă că grăsimile și colesterolul nu au legătură cu bolile cardiovasculare, ba chiar ar fi „aliatul de nădejde al întregului organism”, în timp ce terapia cu statine ar fi doar o strategie a „Big Pharma” care „stafidește” creierul și induce Alzheimer, a adunat mai mult de 15.000 de like-uri și peste 4.000 de distribuiri în doar câteva ore. Afirmațiile au stârnit însă și un val de reacții din partea medicilor și societăților medicale, care au acuzat-o pe Mihaela Bilic de dezinformare și i-au cerut să-și revizuiască declarațiile. De asemenea, medicii avertizează că, în urma unor astfel de postări, pacienții pot renunța la tratament punându-și, astfel, viața în pericol, deoarece întreruperea nejustificată a statinelor crește semnificativ riscul de infarct și AVC.

„Colesterolul nu ne este dușman, ci mai degrabă aliatul de nădejde al întregului organism în general și al sistemului nervos în special!”, a afirmat nutriționista Mihaela Bilic, într-o postare pe Facebook, la finalul săptămânii trecute, în care induce ideea că statinele, medicamentele prescrise la nivel mondial pentru tratarea hipercolesterolemiei, ar fi o „strategie a industriei farma”, cu efecte negative majore.

Bilic: Fără colesterol, creierul se „stafidește”

„Fără grăsime creierul nostru se «stafidește» și moare. Dacă ar fi să ne luăm după noile valori stabilite de americani în ceea ce privește nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui să ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai producției hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentatie, ci este făcut de ficat!

Dupa gafa medicală din anii ’70 în care grăsimile alimentare au fost acuzate că ar crește riscul de boli cardio-vasculare, când de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului în sânge și, implicit, pentru a scădea riscul de infarct și AVC. Realitatea demonstrează că nu există o relație de cauzalitate directă între nivelul colesterolului și bolile de inimă, adică mai mult de jumătate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal.

Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore și cu bătaie lungă

Pe lângă slăbiciunea/durerile musculare (mialgii) și toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic producția de colesterol din organism - ori fără colesterol, nimic nu mai funcționează cum trebuie! (…) Cel mai trist este faptul că lipsa cronică de colesterol la nivel cerebral afectează ireversibil integritatea și funcționarea sistemului nervos, creierul se «stafidește» și se usucă - și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative și de de frecvența alarmantă a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente și ne pierdem mințile. La propriu!

Interesant este că aceste statine nu au niciun efect protector în cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cât despre bărbați, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decât în asociere cu alte elemente agravante: prezența plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sânge), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitală, adică toți factorii ce alcătuiesc Sindromul X Metabolic”.

Colegiului Medicilor București: Informațiile lansate „nu au nicio dovadă științifică”

După declarațiile făcute de dr. Mihaela Bilic, Colegiul Medicilor din Municipiul București (CMMB) a transmis că datele prezentate de nutriționistă și preluate de unele publicații sunt „pur și simplu eronate”.

„Luând notă de informațiile recente lansate în spațiul public de dr. Mihaela Bilic, privind terapia cu statine pentru pacienții cu afecțiuni cardio și cerebrovasculare, cât și despre rolul colesterolului în organism, Colegiul Medicilor din Municipiul București face precizarea că acestea nu au nicio dovadă științifică, iar datele prezentate sunt pur și simplu eronate”, a anunțat prof. dr. Bogdan Ovidiu Popescu, vicepreședinte CMMB - Coordonator al Departamentului Profesional - Științific, precizând că va „discuta colegial” cu dr. Bilic „pentru a înțelege ce s-a întâmplat”.

Mai mulți doctori au cerut Colegiului Medicilor o reacție mai fermă la postările de acest fel, cu atât mai mult cu cât astfel de medici „care fac mai mult articole în reviste de supermarket decât medicină” au sute de mii de urmăritori și „recidivează” cu dezinformările.

O recidivă a unui medic urmărit de peste 640.000 de oameni

„Postarea doamnei Bilic nu este ceva nou, ci o recidivă. (…) Ceea ce a postat acum nu este altceva decât o «ediție nouă» a aceluiași punct de vedere de acum 5 ani”, a spus dr. Gabriel Tatu-Chițoiu, fost președinte al Societății Române de Cardiologie, care i-a cerut nutriționistei să publice și bibliografia pe baza căreia a făcut acea sinteză: „Textul acesta chiar vă aparține? Nu pare scris de un medic. Constat că este o compunere imaginativă care ignoră realitatea studiilor publicate în ultimii 30 de ani”.

Cunoscutul medic o întreabă pe Mihaela Bilic și dacă suspectează o conspirație menită să îl distrugă mental pe Donald Trump, având în vedere că președintele SUA se tratează fix cu statinele hulite de nutriționistă.

„A stârnit vâlvă postarea din urmă cu 2 zile a doamnei Bilic care ne explica fără nici o dovadă că:

- grăsimile nu au legătură cu bolile cardiovasculare

- statinele sunt o catastrofă pentru creierul nostru. Ele scad colesterolul și astfel ar induce Alzheimer.

Adică exact invers decât susțin toate datele științifice acumulate în ultimii 100 de ani.

Pe de altă parte dr. Sean Barbella, medicul șef al Casei Albe de la Washington DC, ne-a informat că președintele USA, Donald Trump, este în tratament pentru hipertensiune arterială și pentru colesterolul crescut. Atât tensiunea arterială, cât și nivelul de colesterol sunt menținute la valori normale. Pentru colesterol se tratează cu o statină (Rosuvastatină) și cu Ezetimib. Medicamente de largă utilitate și la noi (Crestor, Roswera și Ezetrol sau combinații ale lor în aceeași pastilă, combinații pe care medicii le recomandă în mod curent și în România). Aflăm de asemenea că la testele cognitive domnul Trump a avut un rezultat excelent: 30 de puncte din 30 posibile. Și asta în ciuda tratamentului cu statină.

Aflăm, de asemenea, că domnul Trump este complet vaccinat, inclusiv anti-COVID.

În aceste condiții, întrebarea către doamna Bilic este: credeți că doctorul Sean Barbella, care îl tratează pe președintele Trump, este un asasin? Suspectează doamna Bilic o conspirație menită să îl distrugă mental pe domnul Trump?”, a scris, ieri, pe Facebook, dr. Gabriel Tatu-Chițoiu.

Dr. Torje: „Informația falsă sau trunchiată se consumă mai ușor decât adevărul nuanțat”

Afirmațiile că „statinele sunt o strategie a industriei farma” și „colesterolul nu e dușman” sunt periculoase, iar impactul este uriaș, deoarece dr. Bilic este urmărită de peste jumătate de milion de oameni, avertizează și medicul Iuliu Torje, consilier onorific al ministrului Sănătății.

„Trăim o perioadă în care oamenii sunt mai fragili ca oricând. Pandemia a lăsat în urmă nu doar frici legate de sănătate, ci și un teren fertil pentru neîncredere, suspiciune și «saturație informațională». În fiecare zi, oamenii sunt bombardați cu mesaje contradictorii, iar când apare cineva care spune «adevăruri simple», chiar dacă sunt false sau scoase din context, publicul le îmbrățișează imediat.

De ce? Pentru că oferă o explicație scurtă, comodă, care pare să le protejeze sănătatea. Din păcate, exact asta e capcana... informația falsă sau trunchiată se consumă mai ușor decât adevărul nuanțat.

Când un medic cu 600.000 de urmăritori publică un mesaj eronat, impactul este uriaș. Ne putem imagina: o singură postare ajunge la sute de mii de oameni, dintre care mii își pot modifica tratamentele, își pierd încrederea în recomandările oficiale și iau decizii cu consecințe grave pentru sănătate. A repara răul făcut de o singură propoziție virală poate însemna ani de muncă, campanii educaționale și zeci de specialiști care trag în aceeași direcție.

De aceea este esențial ca societățile de specialitate să reacționeze prompt și ferm. Nu e vorba doar de a corecta o greșeală punctuală, ci de a proteja încrederea publicului în știință și medicină. În absența unei reacții oficiale, oamenii rămân cu impresia că «poate are dreptate doctorul de pe Facebook», iar asta sapă încet, dar sigur, temelia încrederii în recomandările bazate pe dovezi”, a spus dr. Torje, explicând, pe pagina sa de Facebook, de ce prind astfel de postări conspiraționiste și de ce e vital să fie combătute de societățile de specialitate.

„Când un medic cu vizibilitate publică masivă transmite mesaje simpliste, contrare ghidurilor internaționale și dovezilor solide, efectul este devastator!!!!! Pacienți care refuză tratamentul și ajung în spital cu infarct sau AVC evitabile”, subliniază dr. Iuliu Torje.

Alți medici și farmaciști au glumit pe seama teoriilor conspiraționiste emise de nutriționistă, chiar pe pagina de socializare a acesteia, spunând că postarea respectivă „este sponsorizată de Casa Națională de Pensii Publice” sau că „face parte din pachetul de austeritate”.

Societatea Română de Diabet: „Terapia cu statine este sigură și eficientă”

Și medicii diabetologi au reacționat, ieri, dând asigurări că terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular.

„Terapia cu statine este sigură și eficientă pentru reducerea riscului cardiovascular! Întreruperea intempestivă a tratamentului cu statine poate duce la efecte grave asupra sănătății.

Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice - societatea științifică a comunității medicilor diabetologi - aduce clarificări importante publice, după ce tot public, o doamnă dr. medic, a emis - FĂRĂ fundament științific - o declarație cu privire la utilizarea terapiei cu statine.

În momentul de față există dovezi științifice robuste, fără echivoc și care nu lasă loc de posibile alte interpretări, provenite atât din multiple trialuri clinice randomizate de mari dimensiuni, precum și din consens al societăților științifice din domeniu că LDL-colesterolul (LDLc) cauzează ateroscleroză, iar scăderea LDLc, în special utilizând terapia cu statine, reduce în special riscul de infarct miocardic și accident vascular cerebral.

Beneficiul este proporțional cu cât mai mult reducem și menținem mai mult timp LDLc redus, fără a exista indicii că valorile foarte mici ale LDLc ar dăuna creierului sau sănătății în general.

Statinele au profil de siguranță bun. Reacțiile serioase sunt rare, iar întreruperea nejustificată a tratamentului crește riscul de evenimente cardiovasculare.

Ghidurile recomandă statine într-o manieră clară, în funcție de riscul individual al fiecărei persoane în parte și nu printr-o abordare simplistă în care s-ar recomanda oricui acest tratament, după cum se sugerează în mesajul emis în spațiul public”, a transmis Societatea Română de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

Opinia SRDNBM, semnată de președintele organizației medicale, prof. univ. dr. Bogdan Timar, a fost formulate după ce „au fost consultate zeci de referințe, toate recomandări ale ghidurilor societăților științifice recunoscute sau articole științifice din publicații prestigioase, validate printr-un proces riguros de peer-review”, se mai precizează în poziția organizației medicale.

„După un eveniment coronarian acut, oprirea statinei s-a asociat cu apariția mai multor evenimente cardiovasculare în lunile următoare”, avertizează medicii.

