Rujeola face ravagii în România: 85% din cazurile europene, la noi. Ministrul acuză dezinformarea

de Redacția Jurnalul    |    20 Feb 2026   •   11:05
Sursa foto: Alexandru Rogobete a explicat că pot exista situații în care, chiar dacă facturile sunt achitate și contractele sunt în vigoare, anumite medicamente să nu fie disponibile temporar.

Întrebat de ce România concentrează 85% din totalul cazurilor de rujeolă din Europa, în condițiile în care rata de vaccinare este de aproape 50%, ministrul Sănătății a recunoscut că cifrele sunt reale și a indicat două cauze principale.

Alexandru Rogobete a indicat două cauze principale: scăderea vaccinării în ultimii ani și dezinformarea medicală de pe rețelele sociale.

„Dezinformarea medicală este la cote alarmante", a spus vineri ministrul. A adăugat că tocmai din acest motiv Ministerul Sănătății a început o campanie de informare publică.

Referitor la mesajul campaniei, a spus că aceasta încearcă să le amintească oamenilor că vaccinurile vizate sunt utilizate de peste 30-40 de ani. Riscurile prezentate în spațiul public nu corespund realității medicale.

Întrebat dacă rata de vaccinare de 50% reflectă realitatea, ministrul a confirmat că da. A precizat însă că nu se observă încă un trend ascendent. „Din păcate, nu se simte încă o îmbunătățire", a spus el.

La întrebarea despre rolul medicilor de familie în combaterea dezinformării și dacă aceștia primesc suficient sprijin, ministrul a răspuns că medicina de familie reprezintă baza sistemului de sănătate și că acolo trebuie să înceapă informarea corectă.

Rogobete a recunoscut că medicii de familie semnalează că sunt copleșiți, dar a precizat că nu consideră lipsa sprijinului drept cauza principală a scăderii ratei de vaccinare.

Consecința directă a acestei situații, a subliniat ministrul, este creșterea mortalității în rândul copiilor bolnavi de rujeolă.

(sursa: Mediafax)

