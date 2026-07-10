Alertă în sistemul medical: Lipsește un vaccin esențial pentru copii. Medicii avertizează asupra riscurilor

Medicii de familie și pediatrii spun că, în momentul în care solicită doze suplimentare de vaccin ROR, primesc același răspuns din partea autorităților sanitare: stocurile sunt epuizate.

Vaccinul ROR lipsește în mai multe județe

Problema nu este una izolată. Direcțiile de sănătate publică din Tulcea, Vaslui, Neamț și Arad au anunțat că nu mai au vaccin ROR.

Reprezentanții DSP susțin că lipsa acestora se referă în principal la stocurile instituțiilor, iar unii medici de familie mai pot avea doze disponibile în cabinete. Pentru reluarea distribuției, direcțiile de sănătate publică au solicitat noi livrări de la Ministerul Sănătății.

În unele județe, autoritățile au transmis că vaccinurile ar urma să ajungă în perioada următoare.

„Luna aceasta nu am putut să distribuim vaccin, dar din ce am primit acum adresă de la minister, în prima săptămână din iulie ar trebui să primim”, a declarat Alin Enuță, coordonator al DSP Tulcea.

Dificultăți privind aprovizionarea au fost semnalate și în Argeș, Botoșani, Ilfov și Buzău. Deși Ministerul Sănătății a precizat că direcțiile pot transfera doze între județe, această soluție nu a fost aplicată pe scară largă, iar majoritatea autorităților așteaptă livrările centrale.

Părinții cer stabilitate în programul de vaccinare

Lipsa vaccinului îi nemulțumește pe părinți, care spun că un ser inclus în programul național de imunizare ar trebui să fie disponibil permanent.

Familiile sunt îngrijorate că amânarea vaccinării poate afecta protecția copiilor, mai ales în contextul în care România se confruntă deja cu probleme privind scăderea ratei de imunizare.

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Reticența față de vaccinare

Lipsa stocurilor apare într-un moment în care specialiștii atrag atenția asupra creșterii numărului de părinți care refuză vaccinarea copiilor.

Unele familii invocă temeri privind reacțiile adverse sau anumite legături între vaccin și anumite afecțiuni. Medicii resping însă aceste asocieri și spun că beneficiile vaccinării sunt demonstrate prin studii medicale.

Vaccinul ROR protejează împotriva a trei boli infecțioase care pot provoca forme severe și complicații: rujeola, oreionul și rubeola.

Prima doză este administrată, de regulă, la vârsta de un an, iar rapelul se face între 5 și 7 ani.

Medicii avertizează că lipsa imunizării poate avea consecințe grave. Rujeola, de exemplu, poate duce la complicații precum pneumonia sau encefalita, ultima fiind o inflamație severă a creierului.

Scăderea ratei de vaccinare reprezintă o preocupare pentru autoritățile sanitare. Datele disponibile arată că mii de copii au vaccinarea ROR restantă.

Specialiștii avertizează că o acoperire vaccinală redusă favorizează reapariția focarelor de rujeolă și crește riscul ca bolile prevenibile prin vaccin să afecteze comunități întregi, potrivit stiripesurse.ro.

În acest context, lipsa temporară a vaccinului ROR din mai multe județe adaugă presiune asupra unui sistem care încearcă deja să recupereze întârzierile de imunizare.