Ce trebuie să știi despre AVC la copii. Actrița Tily Niculae: „Fiica mea ia tratament pe viață.."

Este o formă mai ușoară, și se produce printr-un blocaj de sânge la nivel cerebral. Simptomele dispar de obicei în mai puțin de 24 de ore, adesea chiar în câteva minute.

„A avut, la 12 ani, accident ischemic tranzitoriu. A venit trombul, a blocat artera, dar a plecat și de aceea nu a rămas cu sechele. Copilul a moștenit trombofilie și de la mine, dar și de la tatăl ei, doar că ea are predispoziție către tromboze venoase. Acesta a fost norocul ei şi motivul pentru care nu a rămas cu semi-pareză sau cu vreun handicap. Și-a revenit dar ia medicamentație pe viață”, a povestit Tily Niculae, la podcastul lui Cătălin Măruță.

Fetița i-a zis inițial că o doare capul. Apoi, după mai multe minute, i-a spus mamei ei că nu mai vede cu un ochi. Actrița a crezut că este obosită. Seara, când fetița se afla în casă, a spus că i s-a pus un cârcel. Când a vrut să o ridice, a căzut. După ce a căzut, piciorul i s-a întors, la fel și mâna. Apoi nu a mai vorbit.

Accident ischemic tranzitoriu pot face și copiii. Simptomele seamănă cu cele ale adulților: Amorțeală, dificultăți de vorbire, paralizie pe o parte a corpului, vedere încețoșată. Se poate ajunge și la tromboză venoasă (formarea unui cheag de sânge într-o venă), iar aceasta poate fi uneori legată de AVC sau AIT, dar în mod indirect.

Simptomele AVC ischemic

Un accident vascular cerebral (AVC) ischemic apare atunci când fluxul de sânge dintr- o parte a creierului este întrerupt sau redus semnificativ, duprovocând lipsa de oxigen și nutrienții necesari celulelor cerebrale. Această întrerupere poate avea loc din cauza mai multor factori, iar momentul în care se produce variază.

„Este foarte important să vorbim despre calitatea plăcii de aterom, sunt anumite semne ecografice pentru plăcile instabile care se pot rupe și pot emboliza. În esență, accidentul vascular cerebral este un accident tromboembolic, sunt situații în cele două carotide interne pot fi ocluzionate și pacientul să fie complet asimptomatic" , a explicat dr. Sorin Băilă, chirurg vascular la Spitalul Clinic Sanador, la DC Medical și DC News.

„Simptomele care, obligatoriu, sunt depistate și evaluate de medicul neurolog pot fi hemisferice sau oculare. Pentru că pot fi accidente ischemice tranzitorii, sunt deficite neurologice de minute, secunde și care practic sunt reversibile fără un ajutor medical și care pot fi și spontane - gen deficit motor pe un membru toracic, membru pelvin sau tulburări de vorbire cel mai frecvent, scurte pierderi de conștiență sau de relaționare cu mediul. Sau pot fi accidente ischemice tranzitorii - tulburări de vedere, de data aceasta, pe partea arterei afectate. Adică nu vezi cu un ochi pentru că are loc o embolie pe artera centrală a retinei.

Este tot un mecanism embolic, dar microembolul, în loc să meargă pe calea către creier și să astupe acolo o arteră care deservește un teritoriu al creierului care, văduvit de sânge, ripostează, de data aceasta se duce pe un alt ram care vascularizează ochiul. Funcția retinei se poate recupera, însă majoritatea pacienților pe care i-am operat au deja vederea afectată pe ochiul respectiv", a mai spus dr. Sorin Băilă.