Ce beneficii au coloratul și desenatul asupra copiilor?

Ce înseamnă a colora, dar ce înseamnă a desena?

Colorarea este o acțiune în care copilul are deja înaintea sa un desen realizat, nu trebuie să creeze nimic de la zero, trebuie doar să-l coloreze. Dimpotrivă, pictura sau desenul înseamnă o creație de la zero. Copilul modelează ceea ce el însuși produce. Diferențele pe care le presupun, așadar, la nivel cognitiv și motor, sunt diferite. Sunt stimulate diferite abilități și capacități. Colorarea promovează motricitatea fină, o anumită capacitate asociativă, recunoașterea etc. În actul picturii, pe lângă dezvoltarea acelorași abilități ca atunci când copilul colorează, creativitate, concentrare, apar și strategii cognitive diferite (de exemplu, privirea unui model de desenat, compararea cu alte desene, numărarea elementelor din desen), artistice. producția, imaginația, organizarea spațiului, căutarea de informații, explorarea diferitelor alternative, investigarea, noțiunea de efort și practică și multe alte abilități. Să nu uităm totuși că atât colorarea, cât și desenul sunt pași anteriori care ajută atât la dezvoltarea scrisului, cât și a citirii. Astfel că putem observa multe beneficii ale acestor discipline asupra celor mici.

Există beneficii la alte niveluri, de exemplu asupra caracterului?

Atât colorarea, cât și pictură sau desenul sunt forme de autostimulare, încredere în sine și întărire. Cu aceste activități, copiii sunt capabili să se exprime emoțional, la nivel de cunoaștere și, de asemenea, de mișcare și, prin urmare, reprezintă o modalitate importantă de a comunica cu lumea exterioară, precum și de a-și exprima lumea interioară și deci de a comunica cu ei înșiși. Maturitatea să psihologică și personalitatea să se modelează și prin desen.

Un alt beneficiu al desenului și colorării este capacitatea de a genera stări de calm și relaxare la copii. În momentul desenului sunt concentrați, concentrându-și atenția asupra a ceea ce produc și acest lucru poate duce la o stare de bine și relaxare. Poți să-i oferi coli albe pentru asta sau cărți precum 100 de jocuri amuzante: Colorez si desenez.

Cum ar trebui să-i încurajăm să facă acest lucru?

O modalitate bună este să petreci timp cu ei. Fă acest lucru într-un mod distractiv, ca pe un joc. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că ceea ce vor colora sau picta trebuie să fie atractiv pentru ei. Prin urmare, încurajează-i să coloreze sau să picteze unul dintre personajele preferate de desene animate, jucăriile lor, o activitate pe care doresc să o facă, casă lor ideală, un peisaj. Toate acestea pot fi niște tactici cât se poate de utile. Funcția noastră este doar de a propune opțiuni, însă copiii trebuie să se simtă liberi să aleagă ce vor să deseneze în cele din urmă.

Este foarte important în acest proces că copii să deseneze, nu să se concentreze pe produsul final, ci pe procesul artistic. Nu există restricții sau limitări pe care să le impunem atunci când micuții colorează sau desenează.

O altă modalitate bună de a încuraja copiii să deseneze este de a crea un spațiu în care să facă acest lucru și să-și expună desenele și să le așeze undeva în casă. Prin urmare, este foarte important ca desenul să fie liber și spontan.

Ar trebui să colorăm sau să desenăm împreună cu ei?

La început poate fi bine să-i ajuți la desen, mai ales când sunt mai micuți. Trebuie să avem în vedere că desenul poate fi îmbunătățit și este important să-i ajutăm să facă acest lucru. Pe de altă parte, ajutorul nu trebuie să fie constant. În momentele în care au mici dificultăți este bine să le lăsați timp să exploreze și să creeze soluții pentru ei înșiși, cu această activitate este posibil să dezvolte creativitatea și imaginația, servind în același timp că un mic exercițiu de rezolvare a problemelor.

A începe să desenezi cu ei presupune activități de împărtășire și timp. Este foarte bine să vă îmbunătățiți și să creați o legătură puternică și sigură cu ei. De asemenea, ajută să știi cum se exprimă și ce simt, în cele din urmă să cunoști lumea lor interioară, emoțională, atât de greu uneori de recunoscut.

La ce vârstă ar trebui să înceapă?

Desenul și coloratul, așa cum am menționat, au nenumărate beneficii pentru dezvoltarea la diferite niveluri ale copilului. De aceea, acestea sunt recomandate din momentul în care copiii au capacitatea de a-și coordona mișcările fizice în ambele brațe, mâini și degete (motricitate fină), au capacitatea de a ține vopselele, creioanele și au capacitatea de concentrare etc.

Realizarea unui desen poate dura mai mult, dar colorarea poate începe mai devreme. Este important ca aceștia să învețe să coloreze respectând limitele desenului. Acest lucru are de-a face cu dezvoltarea aspectelor motorii.

Atât modul de colorare, spațiul pe care îl folosesc, culorile, cât și în general toate desenele copiilor ne oferă multe informații despre personalitatea și starea lor emoțională. În raport cu poziţia desenului pe hârtie. În funcție de faptul că este situat sus, jos, dreapta sau stânga, înseamnă un lucru sau altul.

De asemenea, dimensiunea desenului este importantă. În general, desenele mari oferă informații despre o anumită siguranță la copii, în timp ce desenele mici pot reflectă copiii care pot fi atenți, au puțină încredere sau chiar sunt puțin timizi.

În ceea ce privește linia desenului, o linie continuă, fără întreruperi, poate denotă securitate, o dorință de explorare. Dimpotrivă, o linie apăsată poate indică o anumită impulsivitate, agresivitate sau lipsă de control. Și o linie neclară poate oferi indicii despre nesiguranță.

În jurul culorilor există alte aspecte interesante în funcție de semnificația lor. Aceste aspecte sunt pur și simplu o mică parte din tot ceea ce poate fi analizat într-un desen și din informațiile la nivel emoțional pe care ni le poate oferi.

Așa că a colora și a desena sunt printre cele mai importante activități pe care le poate face copilul tău.