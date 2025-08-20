Pericol URIAȘ pentru sănătatea copiilor. Ce se ascunde în sucurile din supermarket

În urma testelor de laborator, reiese că majoritatea produselor conțin preponderent apă și o cantitate infimă de suc natural, completate cu aditivi chimici, iar unele reprezintă pericol pentru sănătatea copiilor.

România se află pe locul 7 în UE la consumul de băuturi răcoritoare, cu aproape 4 miliarde de litri anual, adică o medie de aproape 190 de litri/persoană. În condițiile temperaturilor ridicate din timpul verii, aceste băuturi devin foarte populare.

Ce conțin sucurile

La testarea sucursurilor, experții de la Institutul pentru Control al Alimentelor (ICA) au constatat că multe dintre acestea conțin mai ales apă, zahăr și diverse substanțe chimice pentru gust și aromă.

„În băuturile fructate, cantitatea de suc natural ajunge la doar 0,1%, restul fiind apă și aditivi”, explică Alexandru Cîrîc, directorul ICA. „Aceste produse nu trebuie consumate în loc de apă, ci doar ocazional, ca orice băutură răcoritoare.”

Mai mult, unul dintre produsele testate are un nivel peste limita legală a conservantului acid sorbic, considerat nociv atunci când este consumat în cantități mari. Producătorul avertizează pe etichetă că sucul poate afecta negativ atenția și activitatea copiilor.

„În ciuda acestor avertismente și a depășirii limitelor legale, produsul a rămas în continuare pe rafturi, inclusiv după ce Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) București a dispus neutralizarea loturilor incriminate”, a explicat Ovidiu Zvorișteanu, director DSVSA București. „Producătorii nu sunt din România și probabil armează aceste băuturi pentru o durată lungă de valabilitate.”

Boli grave provocate de sucuri

Un studiu recent al Asociației pentru Protecția Consumatorilor (APC) atrag atenție că îndulcitorii sintetici folosiți în sucurile analizate pot avea o putere de până la 600 de ori mai mare decât zahărul, fiind asociați cu afecțiuni grave, precum Alzheimer, Parkinson, epilepsie, scleroză multiplă sau diabet.

Adrian Marinescu, medic infecționist, spune că expunerea prelungită la astfel de conservanți ar putea favoriza apariția unor boli cronice, iar diagnosticul poate fi uneori dificil de asociat cu consumul acestor substanțe chimice.

În acest context, specialiștii recomandă consumul moderat a unor astfel de băuturi și evitarea lor, subliniind că aspectul atractiv și culorile intense sunt obținute prin intermediul unor substanțe chimice cu potențial nociv.

„Aceste băuturi trebuie consumate ocazional, așa cum încă suntem sfătuiți să consumăm carne doar duminica”, concluzionează Alexandru Cîrîc.