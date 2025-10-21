x close
Cum pot semințele de dovleac să ajute la pierderea în greutate și să protejeze împotriva bolilor

de Anastasia Paul    |    21 Oct 2025   •   21:30
Semințele de dovleac reprezină o gustare extrem de nutritivă, plină de proteine, fibre și nutrienți esențiali.

Acestea ajuă și la pierderea în greutate ajutarea la pierderea în greutate și protejează împotriva inflamației dăunătoare legate de bolile de inimă și cancer.

Circa 28 de grame de semințe de dovleac oferă 8,5 grame de proteine ​​și până la 5 grame de fibre, promovând sațietatea și digestia sănătoasă.

Sunt, de asemenea, o sursă bună de magneziu, care susține sănătatea inimii și a oaselor, și de zinc, care ajută la reducerea inflamației și a hipertensiunii arteriale.

Prăjirea semințelor de dovleac poate crește nivelul lor de antioxidanți și poate îmbunătăți digestia, făcându-le un adaos versatil și sănătos pentru diverse feluri de mâncare, potrivit independent.uk.

