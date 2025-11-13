Răsturnare șocantă după 20 de ani! FDA admite că a speriat femeile degeaba: terapia hormonală pentru menopauză „salvează vieți”

FDA își cere scuze femeilor: „Ne pare rău că v-am speriat”

După două decenii în care terapia hormonală pentru menopauză a fost privită cu teamă și suspiciune, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) anunță o schimbare radicală de poziție. Nutriționistul Mihaela Bilic a făcut public un mesaj viral în care citează declarația-șoc a comisarului FDA, dr. Marty Makary, care recunoaște că instituția a greșit atunci când a speriat femeile în legătură cu riscurile terapiei hormonale.

Noile studii arată exact opusul: tratamentul este sigur, benefic și chiar „salvator de vieți”. Experții numesc această reparație una dintre cele mai mari corecturi din istoria medicinei moderne, cu implicații majore pentru sănătatea femeilor la menopauză, potrivit DCnews.

Mihaela Bilic: „Schimbarea de atitudine este năucitoare”

„Ne pare rău că v-am speriat, substituția hormonală nu crește riscul de boli cardiovasculare, atac cerebral, cancer de sân, demență și Alzheimer, din contră, vă schimbă viața în bine și chiar vă salvează viața”!

Aceasta este declarația făcută de dr. Marty Makary, comisar al mult-temutei agenții americane FDA. După 25 de ani în care terapia hormonală a fost aproape demonizată, FDA își modifică radical poziția, anunțând că renunță la avertizările care au ținut femeile departe de acest tratament. Acesta este considerat acum „life-changing” și „life-saving”.

„Cu excepția vaccinurilor și antibioticelor, nu există un tratament care să îmbunătățească sănătatea femeilor la nivel de populație mai bun decât tratamentul de substituție hormonală în menopauză”, a spus Makary.

Potrivit Mihaelei Bilic, „schimbarea de atitudine este năucitoare”: dacă până acum medicii recomandau doze minime de hormoni pentru perioade cât mai scurte, acum specialiștii încurajează terapia de lungă durată.

Prospectele medicamentelor vor fi rescrise

Producătorii de medicamente hormonale vor fi obligați să elimine avertismentele alarmiste din prospecte și să introducă noile recomandări bazate pe dovezi științifice. După 20 de ani în care aceste informații au generat frică, FDA cere actualizarea lor pentru a reflecta beneficiile reale ale terapiei.

„Chiar dacă subiectul este controversat, este un pas în direcția bună”, afirmă dr. JoAnn Manson, fost președinte al Societății de Menopauză.

Cum s-a născut „frica de hormoni”: o greșeală istorică

Totul a început în 2003, când FDA a emis un avertisment pe baza studiului Women’s Health Initiative (WHI), care sugera că terapia hormonală ar crește riscul de cancer de sân, de uter, accident vascular, demență sau tromboză. Rezultatul a fost devastator: medicii au devenit reticenți, iar numărul prescripțiilor a scăzut cu 70%.

Dacă în anii ’90 una din patru femei la menopauză urma un tratament hormonal, în 2020 proporția s-a redus la una din 25. „A fost suficient un studiu și o avertizare FDA ca să punem terapia hormonală în cui timp de 30 de ani! Și uite așa, milioane de femei de vârstă medie au fost condamnate la bătrânețe”, comentează Bilic.

„O tragedie oribilă”

„Este o tragedie oribilă”, afirmă dr. Erika Schwartz, autoarea volumului “Don’t let your doctor kill you”. Aceasta subliniază că beneficiile majore ale substituției hormonale sunt obținute la femeile sub 60 de ani și cele aflate în premenopauză.

„Cu 10-15 ani înainte de a intra la menopauză, hormonii încep să scadă. Pe măsură ce corpul tău nu mai produce hormoni, ai nevoie de hormoni din exterior. Deci nu vorbim despre substituție hormonală, ci despre suplimentare hormonală”, explică dr. Schwartz.

Ea mai adaugă că pierderea hormonală contribuie la apariția bolilor cronice ale bătrâneții, precum osteoporoza, cancerul, Alzheimerul și bolile cardiovasculare.

Declarația comisarului FDA: „Cea mai mare greșeală din medicina modernă”

Într-un interviu acordat CNN în octombrie 2025, dr. Marty Makary a recunoscut:

„Este o adevărată tragedie, este probabil cea mai mare greșeală din medicina modernă, care a avut ca rezultat excluderea/privarea a 50 de milioane de femei de la un tratament incredibil.”

„Oare ce mai e de comentat?”, a scris Mihaela Bilic pe pagina sa de Facebook, încheind mesajul care a devenit rapid viral.

Anunțul oficial al FDA: adio avertismente „black box”

Pe 10 noiembrie 2025, FDA a confirmat că intenționează să elimine avertismentele de tip „cutie neagră” de pe tratamentele hormonale destinate ameliorării simptomelor menopauzei.

Potrivit comunicatului oficial:

„Studiile randomizate arată că femeile care încep terapia hormonală în termen de 10 ani de la debutul menopauzei (sau înainte de 60 de ani) pot avea reducere a mortalităţii, a fracturilor osoase, a bolilor cardiovasculare şi a riscului de Alzheimer.”

După două decenii de teamă și confuzie, autoritatea medicală supremă din SUA transmite acum un mesaj de reconciliere: terapia hormonală nu doar că nu este periculoasă, ci poate fi cheia unei bătrâneți sănătoase și active.