Obiceiul mai important decât dieta și sportul: Cel mai puternic factor care scade speranța de viață

Cercetătorii au descoperit că obiceiul mai important decât dieta și sportul este somnul. Lipsa acestuia are un impact mai semnificativ asupra scăderii speranței de viață decât alți factori legați de stilul de viață. Este cel mai puternic factor care scade speranța de viață, cu excepția fumatului.

Aproximativ 16% din populația lumii suferă de insomnie. Un sondaj recent făcut de National Sleep Foundation a descoperit că șase din zece americani adulți declară că nu dorm suficient.

Studiile anterioare au asociat somnul inadecvat cu boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate, depresie, anxietate, probleme gastrointestinale și demență, conform Medical News Today.

„Somnul joacă un rol vital în aproape toate procesele biologice din corpul nostru. Totuși, este un comportament pe care îl considerăm de obicei ca fiind de la sine înțeles”, a declarat Andrew McHill, director al Laboratorului de somn din Universitatea de Sănătate din Oregon.

„Nu este ceva ce se poate amâna ușor până în weekend și nu se poate deprioritiza în funcție de muncă sau evenimente sociale. Somnul mai scurt are cu adevărat consecințe asupra sănătății și bunăstării noastre”, a adăugat McHill.

Pentru noul studiu, cercetătorii au analizat datele din sondajele 2019-2025 ale Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Au căutat o legătură între somnul insuficient și speranța de viață.

„Am examinat relația dintre somnul insuficient și rezultatele în materie de sănătate în Oregon. Am constatat relații puternice, în special cu speranța de viață, ceea ce a fost oarecum surprinzător”, a continuat McHill.

„Ne-am gândit să analizăm și alte state. Și, de fiecare dată, când am analizat relația dintre rata de somn insuficient și speranța de viață la nivel de regiune, indiferent de stat, am constatat legături puternice în toată țara”, a spus McHill.

La finalul studiului, echipa a descoperit că, în comparație cu comportamentele obișnuite asociate cu speranța de viață – dieta, activitatea fizică și relațiile sociale – somnul insuficient era un factor mai puternic.

„Faptul că somnul insuficient depășește impactul dietei și al exercițiilor fizice ca factor predictiv al speranței de viață este o confirmare uimitoare”, a comentat Pakkay Ngai, director medical al Centrului Sleep-Wake din New Jersey.

„Acest lucru întărește mesajul că somnul nu este un lux sau ceva ce poate fi sacrificat; este o necesitate biologică la fel de importantă și, în anumite privințe, mai influentă decât alte comportamente esențiale pentru sănătate”.

Acordarea priorității pentru somn este un prim pas important, spun specialiștii. Crearea unui mediu propice somnului — liniștit, răcoros și întunecat — poate contribui la îmbunătățirea calității și duratei somnului.

Consecvența este esențială: culcă-te și trezește-te la aceeași oră în fiecare zi, chiar și în weekend, pentru a-ți regla ceasul intern al corpului.

Stabilește o rutină relaxantă înainte de culcare, cum ar fi cititul, o baie caldă sau meditația. Evită cofeina, mesele copioase și alcoolul în orele dinaintea culcării.

Specialiștii recomandă limitarea expunerii la lumina albastră de la smartphone-uri și computere cu cel puțin 30-60 de minute înainte de culcare. „Această lumină poate interfera cu producția de melatonină, hormonul care te face să te simți somnoros”.

„Somnul inadecvat poate fi un semn al unei tulburări, astfel încât poate fi foarte important să discutați cu medicul despre motivele pentru care aveți un somn de proastă calitate”, a subliniat specialistul Johannes.

