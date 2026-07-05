Adio insomnie după 50 de ani: 4 pași pentru un somn profund

A învăța cum să vă îmbunătățiți calitatea somnului nu necesită o schimbare totală a stilului de viață, potrivit Aol.

Mulți dintre noi observăm că, odată ce ajungem la mijlocul vieții, somnul ușor pe care ne așteptam odinioară devine surprinzător de greu de găsit.

Însă, câteva schimbări mici și atente pot face o mare diferență.

Taz Bhatia, doctor holistic, oferă cele mai bune sfaturi pentru femeile de peste 50 de ani, potrivit sursei.

„Există opțiuni foarte bune pentru a îmbunătăți somnul pe măsură ce îmbătrânim. Rețineți doar că organismul dumneavoastră ar putea avea nevoie de mai multe strategii pentru a se odihni complet, așa că continuați să experimentați până când găsiți ceea ce funcționează pentru dumneavoastră”, transmite aceasta.

Înainte de a adopta noi obiceiuri de somn, merită să discutați cu medicul dumneavoastră, mai ales dacă simțiți ceva în neregulă.

„Dacă sforăiți sau vă simțiți încețoșați toată ziua, ați putea avea apnee în somn”, explică Dr. Bhatia. Este o afecțiune în care respirația se oprește și repornește pe parcursul nopții, trezindu-vă dintr-un somn mai profund și punând presiune pe inimă, plămâni și creier.

Remediul pentru această tulburare comună de somn poate fi mai simplu decât v-ați aștepta. Un aparat CPAP - tratamentul standard pentru apneea în somn - ajută la îmbunătățirea fluxului de aer. El vă protejează sănătatea pe termen lung și vă permite să dormiți profund, arată sursa.

Ceea ce mănânci în timpul zilei are un impact mai mare asupra odihnei nocturne decât își dau seama majoritatea dintre noi. Acizii grași omega-3 sunt deosebit de buni pentru a ajuta la îmbunătățirea somnului.

„Acizii grași Omega-3 pot reduce inflamația, ajutând la deschiderea căilor respiratorii și la ameliorarea durerilor care perturbă somnul”, spune Dr. Bhatia. Ea sugerează să consumați câteva porții de somon sălbatic în fiecare săptămână, plus o presărare zilnică de semințe de in sau chia peste fulgii de ovăz, iaurt sau smoothie. Asigurați-vă doar că evitați mesele copioase aproape de ora de culcare, pe cât posibil. Acestea pot interfera cu somnul.

S-a demonstrat că un supliment de ulei de pește de înaltă calitate ajută adulții să adoarmă mai repede și să se odihnească mai profund. Ca întotdeauna, cereți acordul medicului înainte de a adăuga ceva nou.

Dacă o minte agitată este cauza problemelor tale de somn, acest sfat este pentru tine. Matcha - acel ceai verde pudră vibrant - este o sursă importantă de L-teanină. Acesta este un aminoacid care încurajează ușor o senzație de calm fără a te face să te simți somnolent în timpul zilei.

Încearcă să adaugi pudră de matcha în smoothie-ul de dimineață sau savurează un latte matcha cu conținut scăzut de zahăr ca răsfăț după-amiaza. Singura avertizare a Dr. Bhatia: „Beți cafea decofeinizată după prânz”, astfel încât puțină cofeină să nu-ți strice ora de culcare.

Magneziul are un moment binemeritat când vine vorba de îmbunătățirea calității somnului. „Mineralul ajută la calmarea nervilor hiperactivi și la relaxarea mușchilor”, notează Dr. Bhatia. Aceste două efecte oferă un somn mai profund și mai liniștit, conform sursei.

Nu toate formele sunt la fel, totuși. Ea recomandă bisglicinatul de magneziu (Serenease este o marcă pe care o preferă). Acesta are o biodisponibilitate ridicată și este blând cu stomacul.

Schimbările de somn la vârsta mijlocie sunt frecvente. Totuși, nu sunt ceva ce pur și simplu trebuie să înduri. Fie că este vorba de un control medical, o modificare nutrițională, o ceașcă de ceai calmant sau un supliment specific, există cu adevărat soluții reale, arată sursa.

(sursa: Mediafax)