Revenirea leprei în România, după aproape jumătate de secol: Mircea Fechet lansează un apel privind sănătatea publică

Apelul pentru crearea unui astfel de mecanism vine după ce recent, au fost confirmate două cazuri de lepră în Cluj-Napoca, la două surori originare din Asia.

„Am atras atenția astăzi, în Parlament, că România are nevoie de un mecanism de prevenție, care să depisteze la timp boli infecțioase „de import” și care să pună sub scut sănătatea românilor. Cazurile de lepră confirmate recent la Cluj-Napoca, la două surori originare din Asia care au venit să muncească la noi în țară, reprezintă un semnal de alarmă: statul român nu mai poate continua să funcționeze așteptând mereu „să nu cadă drobul de sare” atunci când e vorba despre sănătatea publică. Drobul cade”, a spus Mircea Fechet, marți, într-o postare pe Facebook.

Liberalul a mai subliniat faptul că deși România importă masiv forță de muncă din afara Uniunii Europene, „nu avem un program național de screening medical pentru aceștia, la fel cum nu avem nici pentru solicitanții de azil sau refugiați”.

Fechet mai afirmă faptul că autoritățile sanitare au obligația să vină, alături de Ministerul Muncii, cu un program care să aibă „analize de bază pe care cetățenii străini să le facă imediat ce intră în țară, cu protocoale clare și responsabilități împărțite între stat, angajatori și agențiile de recrutare”.

„Statul are datoria să fie mereu cu un pas înaintea problemelor, nu cu trei pași în urma lor. Dacă tratăm sănătatea publică drept un capitol secundar, nota de plată ajunge, inevitabil, tot la români”, a conchis deputatul liberal.

În urmă cu două săptămâni, în Cluj-Napoca au fost confirmate două cazuri de lepră. În ambele situații a început administrarea tratamentului specific OMS pentru lepră.

În România, ultimul caz de lepră (boala Hansen) a fost diagnosticat în 1981. La nivel european, cazurile sunt sporadice, majoritatea la persoane care provin din zone endemice din Asia, Africa sau America Latină.