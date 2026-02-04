Cancerul de colon a devenit principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani

De ce tot mai mulți tineri mor de cancer de colon: explicațiile medicilor

Cancerul de colon a devenit oficial cea mai mortală formă de cancer în rândul americanilor sub 50 de ani, depășind cancerul de sân mai rapid decât au anticipat specialiștii. Creșterea accelerată a cazurilor în rândul tinerilor îngrijorează comunitatea medicală și ridică semne de întrebare legate de stilul de viață modern și factorii de mediu.

Cancerul de colon a devenit, în 2023, principala cauză de deces prin cancer la persoanele sub 50 de ani din Statele Unite, depășind cancerul de sân, care a ocupat acest loc timp de peste un deceniu. Anterior, cancerul pulmonar era considerat cel mai letal în rândul tinerilor adulți.

Datele provin dintr-un nou raport publicat în JAMA pe 22 ianuarie și analizat de American Cancer Society. Epidemiologul Rebecca Siegel, autoarea principală a studiului, a declarat pentru Business Insider că a fost „foarte surprinsă de viteza cu care s-a produs această schimbare”.

O creștere alarmantă, mai rapidă decât se anticipa

Până la mijlocul anilor ’90, cancerul de colon provoca mai puține decese în rândul persoanelor sub 50 de ani decât cancerul cerebral, leucemia, cancerul pulmonar sau cel mamar. Abia în 2021, autoritățile americane au coborât vârsta recomandată pentru screeningul de rutină de la 50 la 45 de ani, pe fondul riscurilor tot mai evidente.

Rebecca Siegel a observat primele semnale de alarmă încă din 2008, când a început să remarce o creștere constantă a cazurilor de cancer colorectal la tineri. De atunci, a militat pentru informare publică și prevenție timpurie.

Număr relativ mic de decese, dar un trend îngrijorător

Deși numărul absolut al deceselor rămâne relativ scăzut – aproximativ 3.750 de persoane sub 50 de ani au murit de cancer de colon în 2023 – direcția evoluției este considerată extrem de îngrijorătoare. Spre deosebire de alte tipuri majore de cancer, unde ratele de mortalitate sunt în scădere, cancerul de colon continuă să câștige teren în rândul tinerilor, potrivit Business Insider.

„În timp ce pentru alte tipuri de cancer avem vești bune, în cazul cancerului colorectal la tineri lucrurile merg clar în direcția greșită”, avertizează Siegel.

O problemă generațională

Specialiștii vorbesc despre un fenomen distinct apărut la generațiile născute după 1950, care par să aibă un risc mai mare de a dezvolta cancer de colon la vârste tinere și în forme agresive. În cazul bărbaților sub 50 de ani, cancerul de colon este principala cauză de deces prin cancer încă din 2014.

Experții estimau că această formă de cancer va deveni liderul mortalității în rândul tinerilor abia după 2030. Faptul că s-a întâmplat cu ani mai devreme a luat prin surprindere chiar și cercetătorii cu experiență.

De ce crește atât de repede cancerul de colon la tineri

Cauzele exacte rămân neclare. Medicii indică un cumul de factori: schimbări de mediu, alimentație modernă, expuneri timpurii în perioada prenatală și în primii ani de viață, dar și posibile influențe genetice. În multe cazuri, boala apare fără un factor de risc evident.

„În cele din urmă, există și un element de hazard”, explică oncologul Tim Cannon, care a tratat pacienți tineri, aparent sănătoși, decedați din cauza unor forme avansate de cancer de colon.

Cele mai mari creșteri se înregistrează în rândul tinerilor de 20 și 30 de ani. Paradoxal, deși aceștia beneficiază de tratamente mai agresive, supraviețuirea nu s-a îmbunătățit semnificativ.

Colonoscopia rămâne cea mai eficientă metodă de prevenție

Un stil de viață sănătos nu este întotdeauna suficient pentru a preveni boala. Totuși, specialiștii subliniază importanța colonoscopiei de la vârsta de 45 de ani, nu doar ca metodă de depistare, ci și de prevenție, prin eliminarea polipilor precanceroși.

Alte recomandări includ o dietă bogată în fibre, legume, verdețuri și cereale integrale. Orice simptom precum sânge în scaun sau dureri abdominale persistente trebuie investigat medical fără întârziere.