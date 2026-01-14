Ce spun visele despre sănătatea creierului: Semnul timpuriu de demență

Totuși, având în vedere rolul central pe care visarea îl joacă în viața noastră, știm foarte puțin despre motivele pentru care visăm, despre cum creează creierul visele și, important, care ar putea fi semnificația viselor pentru sănătatea noastră - în special pentru sănătatea creierului nostru.

Legătura dintre demență și vise urâte

Studiul din 2022, publicat în revista eClinicalMedicine journal, arată că visele noastre pot dezvălui o cantitate surprinzătoare de informații despre sănătatea creierului.

S-a demonstrat că existența unor coșmaruri și vise urâte frecvente (coșmaruri care te fac să te trezești) în timpul vârstei mijlocii sau înaintate poate fi asociată cu un risc crescut de a dezvolta demență.

În cadrul cercetării au fost analizate date din trei studii americane ample privind sănătatea și îmbătrânirea. Acestea au inclus peste 600 de persoane cu vârste între 35 și 64 de ani și 2.600 de persoane de 79 de ani și peste.

Niciun pacient nu suferea de demență la începutul studiului și au fost urmăriți timp de o medie de 9 ani pentru grupul de vârstă mijlocie și 5 ani pentru participanții mai în vârstă.

La începutul studiului (2002-2012), participanții au completat o serie de chestionare, inclusiv unul care îi întreba cât de des aveau vise urâte și coșmaruri.

Au fost analizate datele pentru a afla dacă participanții cu o frecvență mai mare de coșmaruri la începutul studiului erau mai predispuși să experimenteze declin cognitiv (un declin rapid al memoriei și al abilităților de gândire în timp) și să fie diagnosticați cu demență.

Coșmaruri săptămânale

S-a descoperit că participanții de vârstă mijlocie care aveau coșmaruri în fiecare săptămână aveau de patru ori mai multe șanse să experimenteze declin cognitiv (un precursor al demenței) în următorul deceniu, în timp ce participanții mai în vârstă aveau de două ori mai multe șanse să fie diagnosticați cu demență.

Interesant este că legătura dintre coșmaruri și demența viitoare a fost mult mai puternică la bărbați decât la femei.

De exemplu, bărbații mai în vârstă care aveau coșmaruri în fiecare săptămână aveau de cinci ori mai multe șanse să dezvolte demență, comparativ cu bărbații mai în vârstă care nu au raportat coșmaruri urâte.

La femei, însă, creșterea riscului a fost de doar 41%. A fost găsit un model foarte similar în grupul de vârstă mijlocie.

Per total, aceste rezultate sugerează că coșmarurile frecvente pot fi unul dintre cele mai timpurii semne ale demenței, care pot preceda dezvoltarea problemelor de memorie și gândire cu câțiva ani sau chiar decenii, în special la bărbați.

Alternativ, este posibil ca visele urâte regulate să fie chiar o cauză a demenței.

Implicația principală a studiului arată anume că visele urâte și coșmarurile regulate la vârsta mijlocie și înaintată pot fi legate de un risc crescut de a dezvolta demență mai târziu în viață.

Vestea bună este că coșmarurile recurente sunt tratabile. Tratamentul medical de primă linie pentru coșmaruri a demonstrat deja că reduce acumularea de proteine ​​anormale legate de boala Alzheimer.

Au existat, de asemenea, rapoarte de caz care arată îmbunătățiri ale memoriei și ale abilităților de gândire după tratarea coșmarurilor.

Aceste descoperiri sugerează că tratarea coșmarurilor ar putea ajuta la încetinirea declinului cognitiv și la prevenirea dezvoltării demenței la unele persoane.

Următorii pași includ investigarea dacă coșmarurile la tineri ar putea fi, de asemenea, legate de un risc crescut de demență. Acest lucru ar putea ajuta la determinarea dacă coșmarurile cauzează demență sau dacă sunt pur și simplu un semn precoce la unele persoane, notează sciencealert.com.