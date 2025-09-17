Cercetătorii chinezi revoluționează ortopedia: Un adeziv repară fracturile în 3 minute

Oamenii de știință chinezi au dezvoltat un „lipici osos” care poate repara fracturile în doar 3 minute, fără șuruburi, plăci sau intervenții chirurgicale repetate, relatează

O echipă de cercetători din provincia Zhejiang, în estul Chinei , a dezvoltat „Bone-02”, un adeziv conceput pentru a imita vindecarea naturală a oaselor fracturate sau zdrobite, potrivit Global Times, citat de business-standard.com.

Cum funcționează adezivul

Adezivul a fost inspirat de stridii, care se agață cu încăpățânare de suprafețele subacvatice, în pofida valurilor și a umezelii constante, după cum a explicat Lin Xianfeng, chirurg ortoped șef, asociat la Spitalul Sir Run Run Shaw și cercetător principal al studiului.

„Bone-02” poate realiza o fixare precisă în două până la trei minute, chiar și în medii pline de sânge, cum ar fi locul intervenției chirurgicale. Spre deosebire de implanturile metalice, care necesită adesea o a doua operație, de îndepărtare, adezivul este absorbit în mod natural de organism pe măsură ce osul se vindecă, eliminând riscurile și procedurile suplimentare.

Adezivul, testat pe pacienți

Conform rapoartelor, adezivul a fost deja testat la peste 150 de pacienți. Studiile de laborator și clinice au demonstrat că a atins o forță maximă de lipire de peste 400 de livre, o rezistență la forfecare de aproximativ 0,5 megapascali (MPa) și o rezistență la compresiune de circa 10 MPa.

Aceste rezultate sugerează că adezivul ar putea înlocui plăcile și șuruburile tradiționale de oțel, reducând în același timp riscurile de infecție sau respingere, adesea asociate cu implanturile.

Încercări anterioare

În prezent, chirurgii ortopezi folosesc cimenturi osoase și materiale de umplutură pentru goluri, dar niciunul dintre aceste materiale nu funcționează cu adevărat ca adezivi.

Încercările de a crea adezivi osoși datează din anii 1940, folosind materiale precum gelatina, rășinile epoxidice și acrilații. Însă aceste eforturi au fost abandonate din cauza problemelor de biocompatibilitate.

Dacă va avea succes la scară mai mare, „Bone-02” ar putea scurta intervențiile chirurgicale, ar putea îmbunătăți timpii de recuperare și ar putea scuti pacienții de complicațiile operațiilor multiple.

O provocare chirurgicală de lungă durată

Pe când era medic rezident, Lin a observat că până și cei mai experimentați chirurgi aveau nevoie de ore întregi în sălile de operații pentru a repara fragmentele osoase sparte iar rezultatele erau adesea departe de a fi ideale. Provocarea l-a motivat să caute alternative și, în cele din urmă, stridiile au oferit soluția.

Astăzi, produsul realizat de echipa sa ar putea aduce ceea ce chirurgii din întreaga lume caută de zeci de ani: o soluție rapidă, sigură și prietenoasă cu organismul pentru repararea oaselor, potrivit business-standard.com.