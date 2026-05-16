Cifre alarmante: 62 de afecțiuni sunt provocate de consumul de alcool. Ce efecte asupra organismului sunt reversibile?

Potrivit cercetătorilor citați de CNN, alcoolul este responsabil direct pentru 62 de afecțiuni, printre care ciroza, pancreatita, gastrita, boli cardiovasculare provocate de alcool și tulburări psihotice.

Cum este afectat organismul de alcool

„Aceste boli nu ar exista fără consumul de alcool”, a explicat Jürgen Rehm, cercetător în cadrul Institute for Mental Health Policy Research din Toronto. În plus, alcoolul contribuie la alte aproximativ 30 de boli, inclusiv cancer, diabet, accident vascular cerebral, demență și afecțiuni cardiace.

Medicii atrag atenția că inclusiv cantități mici de alcool afectează organismul. Potrivit specialiștilor, chiar și un singur pahar poate reduce temporar capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor.

Cercetările arată că alcoolul începe să afecteze sistemul imunitar la aproximativ 20 de minute după consum. Un episod de consum excesiv poate slăbi răspunsul imun timp de 24 de ore, iar consumul cronic poate afecta pe termen lung celulele esențiale pentru apărarea organismului.

Specialiștii spun însă că organismul își poate reveni relativ rapid dacă alcoolul este eliminat. „În funcție de nivelul consumului, corpul își poate reveni în câteva zile sau într-o săptămână”, a declarat Rehm. În cazurile severe de alcoolism, unele efecte asupra imunității pot deveni permanente.

Alcoolul este considerat a treia cauză prevenibilă de cancer în Statele Unite, după tutun și obezitate. Toate tipurile de alcool contribuie la apariția cancerului prin deteriorarea ADN-ului și creșterea inflamației cronice.

La femei, cel mai frecvent este cancerul de sân asociat alcoolului, iar la bărbați cancerul colorectal. Experții spun că renunțarea la alcool poate opri progresia riscului, însă efectele complete se văd pe termen foarte lung. „Durează aproximativ 30 de ani până când riscul revine la nivelul unei persoane care nu a consumat alcool regulat”, a explicat Rehm.

Știința modernă arată că alcoolul nu „omoară” direct celulele cerebrale, dar afectează conexiunile dintre neuroni și poate provoca micșorarea anumitor zone ale creierului.

Studiile au descoperit că inclusiv trei băuturi pe săptămână pot crește riscul de demență. Totuși, o parte din efectele asupra creierului pot fi reversibile. „Micșorarea țesutului cerebral poate începe să se recupereze în câteva săptămâni sau luni după oprirea consumului”, a declarat Sinclair Carr, cercetător afiliat Harvard T.H. Chan School of Public Health. Memoria, atenția și capacitatea de concentrare pot de asemenea să se îmbunătățească după abstinență.

Ani la rând, unele studii au sugerat că un consum redus de alcool ar putea avea efecte benefice pentru inimă. Tot mai mulți experți contestă însă această teorie.

Un studiu publicat în 2023 a arătat că și un singur pahar de alcool pe zi poate crește tensiunea arterială. Medicii avertizează că persoanele cu hipertensiune, diabet sau obezitate abdominală sunt expuse unor riscuri și mai mari dacă consumă alcool regulat. „Există suficiente dovezi acum că alcoolul poate fi mai dăunător decât benefic”, a declarat cardiologul Andrew Freeman.

Specialiștii recomandă persoanelor care beau alcool să reducă cât mai mult consumul sau să renunțe complet, mai ales înainte ca efectele să devină ireversibile.